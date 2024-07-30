Полсотни контейнерных площадок установят в Талдыкоргане за бюджетный счет

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Наталья Денисова
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В городе идет борьба за максимально эффективное управление бытовыми отходами и чистоту.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В этом году запланирована организация в микрорайонах более 50 контейнерных площадок, покупка порядка 140 так называемых евроконтейнеров, – сообщил аким Талдыкоргана Ернат Базил. – На это выделено 70 миллионов тенге.

Появился и новый поставщик услуг по вывозу коммунальных отходов с территории города. Работа эта сложная, хлопотная, требующая значительных ресурсов.

– Когда в июле 2023 года мы объявляли конкурс на услуги по вывозу отходов, то просто не нашлось желающих участвовать в нем. Повторный конкурс, проведенный вскоре, дал результат, и с июня этого года ТОО «Жана Сана» начало работу по вывозу ТБО с территорий многоквартирных жилых домов. С сентября оно будет вывозить мусор и из частного сектора, – рассказал Ернат Базил.

Проводится работа по очистке прилегаю­щей к контейнерным площадкам территории в радиусе пяти метров. По мере необходимости контейнеры ремонтируются, дезинфицируются.

А ведь когда новая коммунальная фирма заявила о себе на конкурсе и выиграла его, в талдыкорганских пабликах разразился настоящий скандал. Дело в том, что кроме ТОО «Жана Сана» в городе работают еще 13 мелких предприятий по вывозу бытовых и других отходов, и они увидели в новичке угрозу монополизации.

Начался троллинг, появились десятки фейковых постов, в том числе задевающих лично акима Талдыкоргана. Анонимы писали, например, что аким города «привел в коммуналку свою фирму», что «по известным причинам» поддерживает новичков. В общем, не замеченному ранее ни в чем порочном госслужащему приписывали чуть ли не коррупционные преступления.

– Да, это неприятно, – прокомментировал травлю в Сети Ернат Базил. – Но я не буду подавать иск о защите чести и достоинства, потому что нет времени на разборки, нужно работать. Да и в чем разбираться? У нас в акимате все прозрачно и честно, в том числе это касается конкурсов на услуги.

Аким добавил, что пристально наблюдает за работой новой фирмы на рынке коммунальных услуг Талдыкоргана, и о ее профессионализме будет судить по результатам.

#Талдыкорган #ЖКХ #мусор #ТБО

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