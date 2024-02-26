Полугнилые фрукты, просроченные лекарства

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Сотрудники областной прокуратуры выявили массу нарушений в Специальном профессиональном колледже Кентау.

фото из архива "КП"

«Права учащихся колледжа нарушаются», – заявили в надзорном органе после завершения комплексной проверки единст­венного в стране подобного учреждения. Она включала инс­пекцию условий проживания, питания и обучения, получения медицинского обслуживания, соблюдения санитарных норм и противопожарных правил.

Практически по каждому из этих направлений выявлены нарушения, которые отражены в итоговом акте проверки. Часть из них не просто задокументирована, но и снята на видео.

На кадрах, сделанных в столовой колледжа, видно испорченные гранаты, сгнившие груши и мандарины, которые предна­значались для питания учащихся. Такие «витамины» вряд ли могли поправить здоровье или пойти на пользу подросткам с инвалидностью, нуждающимся в сбалансированном питании, ведь они здесь не только обучаются, осваивая профессию, но и проходят реабилитацию.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили и просроченные лекарства. Не исключено, что медицинские препараты с истекшим сроком годности мог­ли давать учащимся.

В итоге в надзорном органе сделали вывод, что руководство колледжа на протяжении длительного времени в нарушение требований законодательства осуществляло ненадлежащее обеспечение государственными и образовательными услугами. В частности, выявлено несоответствие преподавательского состава квалификационным требованиям, несоблюдение санитарных и противопожарных норм.

Для недопущения подобных нарушений и для защиты прав детей с инвалидностью прокуратурой области внесены пять актов прокурорского реагирования в адрес областного акимата и территориальных департаментов государственных органов. К примеру, в прокуратуре отметили, что «руководство управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области, зная о фактах незаконного приема на обучение абитуриентов с медицинскими противопоказаниями и ограничениями, не принимало никаких мер».

#нарушения #прокуратура #колледж #Кентау

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