В Казахстане в различных подразделениях полиции служат более 16 тыс. женщин. Из них 164 – в департаменте полиции­ Кызылординской области, пятеро занимают руководящие должности. Их профессионализм давно стер границы между традиционно мужскими и женскими специальностями.

Старший инспектор по особым поручениям штаба управления областного ДП майор полиции Арай Карамурзаева говорит, что женщин-полицейских в работе отличает стратегическое мышление – математическая точность, внимание к деталям и безупречная женская логика.

– Преимущество женщин – способность держать и анализировать в голове сотни данных и показателей, – делится Арай. – Штаб – это мозг управления, именно здесь координируют работу всех служб. Я работаю с документацией – ежедневно веду статистику, провожу мониторинг криминогенной обстановки в регионе, готовлю доклады, отчеты. Работа ответственная, требует выдержки и исполнительности.

Арай родилась в Байконыре, имеет педагогическое и юридическое образование. В рядах органов внутренних дел с 2017 года.

– С детства мечтала носить форму и служить народу, – говорит она. – А когда впервые примерила обмундирование, осознала, что служба в полиции – не просто работа, а серьезная ответственность перед обществом. Помощь людям, защита правопорядка, обеспечение безопасности жизни, здоровья и прав человека стали моей миссией. Быть женщиной в погонах – это особое чувство, особенная роль. Убеждена, что главное качество полицейского – честность и справедливость. Если придерживаться этих принципов, то все остальное придет – и профессионализм, и репутация, и доверие людей.

Исполнилось желание быть следователем и у старшего инспектора штаба управления областного ДП капитана полиции Айжан Назарбаевой.

– Я работала в оперативной группе дознания, следствия, на месте происшествий проводила осмотр и расследования, не раз приходилось встречаться лицом к лицу с преступниками, – делится Айжан. – Со временем любовь к профессии только крепла. Моя работа интересна тем, что всегда находишься в гуще событий, трудишься во благо общества.

Начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления полиции города Кызылорды майор полиции Айгерим Ерболат считает, что женщинам по природе присущи коммуникабельность и дипломатия.

– Мне приходится взаимодействовать как с сотрудниками различных подразделений, так и с гражданским населением, – отмечает она. – Работа заключается в создании безопасной среды, предотвращении бытовых конфликтов, оказании правовой и психологической помощи пострадавшим от бытового насилия. И чтобы найти общий язык с собеседником, мне часто на помощь приходят природные женская интуиция и мягкая сила.

Айгерим из династии полицейских, в правоохранительных органах служил ее отец Ерболат Ахметов. В полиции Айгерим уже 16 лет. Работа у нее и вправду ответственная. Казахстан сегодня на первом месте среди стран СНГ по количеству расторжения браков, поэтому во главе угла – профилактика.

– В мои обязанности входит психологическая поддержка молодых семей, проведение тренингов, семинаров и реализация программ, направленных на укрепление института семьи, – информирует специалист. – Я объясняю девушкам, что спутника жизни нужно выбирать не по его материальному благосостоянию, а по уровню воспитания. И если 10 из 100 слушательниц внимут моим советам и рекомендациям, считаю, что я уже внесла вклад в укрепление стабильности в семьях.