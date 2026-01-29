Летом 2022 года в акмолинской степи появился кирпичный завод. Он стал самым мощным на территории Казахстана и стран Цент­ральной Азии, при этом оснащенным самым передовым на то время технологическим оборудованием, произведенным в Испании.

Как рассказал директор ТОО «SG BRICK» Тимур Чаус, производительность завода составляет 120 млн штук кирпичей в год. Для того чтобы лучше осознать масштаб этой цифры, следует представить себе примерно пять-шесть огромных 12-этажных жилых комплексов, в которых по 30–40 подъез­дов в каждом. Именно столько жилья можно построить из названного выше годового объема выпущенных изделий.

– Сейчас все больше объектов в Астане строится из кирпича, – говорит собеседник. – За качество своей продукции мы ручаемся, уверенности в этом придает применяемая технология производства, а еще хорошие свойства используемой глины. Карьер, где она добывает­ся, находится в нескольких километрах от завода.

В настоящее время предприятием выпускается кирпич типа 1,4 НФ с параметрами 250х120х65 сантиметров. Цифры в названном порядке означают длину, ширину и высоту.

По словам директора, ранее с заводского конвейера сходили кирпичи с другими параметрами, весившие от трех с половиной до пяти кило. Однако эта продукция усложняла работу мастеров-каменщиков. Поэтому названный продукт 1,4 НФ приз­нан в настоящее время самым востребованным и остает­ся на потоке.

В отличие от людей не знают устали заводские промышленные роботы. Всего их шесть, и задействованы они на самом, пожалуй, тяжелом участке произ­водства.

Так, два робота заняты на перегрузке кирпича-сырца с конвейерной ленты на подвижную платформу. В сутки неутомимые агрегаты управляются с партией в 220–230 тыс. штук. Причем они укладывают изделия на платформу строго в соответствии с параметрами заданной конфигурации: между кирпичами должны сохраняться пустоты для обдува воздухом.

Еще четыре железных «грузчика» выгружают кирпич из обжиговой печи и успевают делать такой же объем работы, что и два их собрата. Для живых людей такой объем работы просто немыслим, а роботам усталость неведома – вот вам и плюсы цифровой эры! К слову, шестью механизмами управляют всего четыре человека.

Завод работает без остановок круглые сутки, разделенные на две рабочие смены. Причем здесь нет выходных и праздничных дней. Такова особенность производственной технологии, где задействована туннельная обжиговая печь, которую нельзя заглушать ни на час. Останавливают ее только раз в пять лет для профилактических работ.

Как уже отмечалось, за сутки завод выдает до 220–230 тыс. штук кирпича. Так вот чтобы вывезти их, требуется 41 многотонная фура-длинномер. Весь этот объем отправляется в Астану, где строительством занимается владелец завода – одна из ведущих казахстанских компаний-застройщиков – G-Park.

…Вместе с директором завода мы совершили небольшую экскурсию по цехам. Стоит сказать, что они представляют собой чистые, светлые пространства, где установлено современное технологическое оборудование. При этом здесь нет ни пыли, ни задымленности.

Выпуск кирпичей начинается с подготовки сырья. В этом процессе задействованы дробилки и измельчители, которые доводят глину до нужной толщины. При помощи экструдера – установки, действующей по типу мясорубки, – сырье смешивается, из него при помощи вакуума удаляется воздух. Готовый материал попадает на конвейер в виде четырехугольного «бруса», из которого специальным станком нарезается сырец.

– Далее он отправляется к роботам, которые грузят его на «вагоны» – площадки, откуда будущий кирпич попадет в сушильные камеры, где работают 112 вентиляторов при температуре от +32 до +100 градусов, – рассказывает Тимур Чаус. – После сушки кирпич направляется в печь, где обжигается при температуре +960 градусов. Процесс обжига длится не более суток. Все технологические этапы проходят в автоматическом режиме. При заводе есть своя лаборатория, которая также работает круглые сутки. В ней проводится анализ и глины, и готовых изделий.

В перспективе местность, где расположено предприятие, должна стать масштабным кирпичным центром, который будет состоять из трех кирпичных заводов. Второй из них уже строится, сдача его в эксплуатацию намечена на осень нынешнего года. Мощность этого предприятия составит 140 млн штук кирпичей в год.

Третий завод будет производить 200 млн штук кирпичей. Кроме того, неподалеку отсюда уже работает предприятие по выпуску железобетонных изделий. В общем, планы у компании-инвестора поистине громадные. При их осуществлении столица республики и ее регионы получат надежного поставщика строительных материалов.

Осуществление столь крупного проекта в сельской местности, хоть и близкой к столице, существенно повлияло на ситуацию с занятостью местных жителей. В настоящее время на кирпичном заводе трудятся порядка 200 человек. Из них 80% – жители ближних сел.

Директор завода Тимур Чаус – тоже местный. Вначале работал слесарем-наладчиком оборудования, затем стал начальником цеха и уже после того был назначен директором. Работать на завод приезжают и из Астаны, что неудивительно: зарплата заводчан составляет 450–500 тыс. тенге. Есть подвоз на работу, бесплатное питание.

В общем, созданы все условия для плодотворного труда. Людей здесь ценят и дорожат ими, что является залогом успешной деятельности компании.