Свежий выпуск Помощь каждого важна Станислав ПЕСНЕВ, Караганда

В эти дни помощь для ребят, чьи семьи не могут полностью экипировать их всем необходимым для учебы, поступает отовсюду. Каждый год в Карагандинской области в столь благородном мероприятии участвуют все районные, городские отделы образования, неправительственные организации и общественные фонды, предприятия и меценаты. Это не только подарки. Организуют, например, школьные ярмарки, на которых предприниматели выставляют канцтовары и школьные принадлежности по сниженным ценам. При управлении образования действует «горячая линия», куда может обратиться каждый, а на его официальном сайте будет проведен своеобразный соцопрос и информационная акция «Готов ли ваш ребенок к школе?». По словам замес­тителя руководителя областного управления образования Бакытгуль Адекеновой, за последний год «Дорога в школу» помогла более чем 25 тыс. детей. И в нынешнем педагоги наде­ются привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Не остались в стороне и партийцы «Нур Отана», которые проводят свою акцию «Будущее». По инициативе мажилисменов открываются специальные образовательные счета для детей, находящихся под патронатом или взятых под опеку. Эта акция продлится до конца года.