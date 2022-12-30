Помощь нуждающимся

Как рассказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, тренажерный зал подведомственного управлению центра укомплектован новым необходимым, современным оборудованием.

«Главное – пациенты тоже довольны. При поддержке спонсоров был доставлен дополнительный подвесной беговой аппарат, пользующийся большим спросом. Также было установлено оборудование для восстановления больных после инсульта. Пять из девяти устройств – для массажа опорно-двигательного аппарата, верхних и нижних конечностей. В ближайшее время будут установлены еще три аппарата – восстанавливающий коленный и тазобедренный суставы, для пассивного развития плечевого сустава и эллиптический степпер», – сказал Азамат Мамбетов.

Данное оборудование поможет быстрому восстановлению пациентов центра. Отметим, что областной центр реабилитации обслуживает инвалидов I и II групп старше 16 лет. Здесь люди с особыми потребностями проходят курс реабилитации два раза в год. В этом году здоровье поправили около тысячи человек. В центре есть специальный кабинет для лечения обратившихся за помощью пациентов.