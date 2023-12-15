Понять, поговорить

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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске на промышленном предприятии для сотрудников организовали удобные бесплатные курсы казахского языка.

фото предоставлено клубом «Кел, сөйлесейік!»

Год назад в Усть-Каменогорске открылся клуб казахского разговорного языка «Кел, сөйлесейік!». Вход свободный для всех – было бы желание. Занятия организованы в здании городской библиотеки им. Оралхана Бокея. Если в числе первых курсантов были в основном пенсионеры и предприниматели, заинтересованные в казахском для повседневного общения, то позже ряды стали пополнять студенты и служащие. Многие открыто говорят: без знания государственного языка им сложно работать и тем более думать о карьерном росте.

Месяц назад клуб «Кел, сөйлесейік!» поднялся на новую ступеньку – его слушателями стали сотрудники Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали. Как пояснили на предприятии, инициатива поступила «снизу» – о курсах попросили в самом коллективе. Кто-то отметил, что без знания казахского невозможно всерьез думать о своей конкурентоспособности. Кто-то рассказал о желании читать Абая в оригинале, глубже прочувствовать красоту его произведений. Были такие, кто начал изучать государственный язык самостоятельно, но понял, что эффективнее это делать в коллективе, под руководством профессионального учителя.

Руководство ТЭЦ обратилось за помощью к клубу с его успешным опытом демократичного обучения. Договорились, что на первых порах преподаватель будет проводить занятия прямо на предприятии один раз в неделю. Со следующего года занятия увеличат до трех раз в неделю.

– Очень удобно, никуда не надо ездить, курсы бесплатные, – рассказал инженер автоматизированных систем управления цеха тепловой автоматики Владимир Разуменко. – Когда я слышу разговор на казахском, я отчасти понимаю, о чем речь. Но только понимать – этого мало, надо еще и говорить. Эти курсы – новая возможность для развития. Занимаюсь с удовольствием.

По словам курсантов, методика, которую использует опытный преподаватель, позволяет вовлечь всех учеников. Отсидеться простым слушателем, отмолчаться – не получится. Тебя все равно вовлекут в беседу, предложат пообщаться хотя бы на уровне самых простых начальных фраз.

– Я рада курсам ситуативного казахского, – заметила экономист теплостанции Ольга Мироненко. – Мы тренируем навыки свободного общения, то есть как раз то, что нужно в повседневной жизни.

К слову, клуб казахского разговорного – далеко не первая познавательная инициатива на предприятии. Пять лет назад по предложению сотрудников здесь возник English Club, действующий в формате свободного общения с носителями языка. За это время на встречах с энергетиками побывали зарубежные специалисты, представители посольства США в Казахстане, волонтеры из Австралии, Канады, Великобритании… Беседы идут на самые разные темы: о семье, хобби, спортивных увлечениях, образовании, туризме, ценах, домашних животных…

– В языковом клубе особая атмосфера, – рассказала руководитель корпоративного центра обучения Наталья Слабодчикова. – Слушатели собираются, как старые добрые знакомые. Всех объединяет стремление расширить кругозор, пополнить багаж знаний и культуры.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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