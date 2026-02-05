В Уланском районе Восточно-Казахстанской области рыбакам потребовалась помощь спасателей.
Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, четверо мужчин возвращались с рыбалки на Каменском водохранилище и попали в снежную ловушку. Автомобили увязли в сугробах. На помощь прибыли спасатели на высокопроходимой технике.
«Наши сотрудники нашли рыбаков и эвакуировали их до ближайшего населенного пункта, – рассказали в департаменте. – В медицинской помощи никто не нуждался».
На востоке страны зима выдалась снежной. По данным Казгидромета, в январе осадков выпало на 12–15% больше нормы. Накануне по региону было объявлено штормовое предупреждение с прогнозом усиления ветра и метели. Чеэсники призвали прислушиваться к таким сообщениям и по возможности не покидать в непогоду населенные пункты.