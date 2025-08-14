Во-первых, в объектив попали редкие зверьки, занесенные в Крас­ную книгу Казахстана. А во-вторых, редкостью является само зрелище стайки. Куницы – животные-одиночки. Вместе они держатся самое короткое время, необходимое мамаше на обучение детенышей хитростям охоты и выживания. По мнению специа­листов природоохранного учреж­дения, оптика как раз поймала такой момент: самочка и ее подрастающие детки прислушиваются, принюхиваются, с любопытством разглядывают аппаратуру.

«У каждого из этих хищников своя территория, которую они маркируют специальным секретом, – рассказали в парке. – Куницы – это охотники-одиночки, они защищают свои границы от других сородичей».

Пушистые самочки – очень добросовестные мамаши. Весной у них появляется, как правило, по три-четыре слепых котенка, которых они два месяца кормят молоком. А к осени малыши уже становятся самостоятельными. В фотоловушку семейство попало в ночные часы, когда у хищников самый разгар охоты и обеда. Пищей им служат мелкие грызуны, птенцы, ящерицы. У соседей-россиян в Алтайском заповеднике оптика, например, сняла ночные кадры, где куница держит в зубах змею. Днем зверьки отсыпаются в укрытиях – в расщелинах скал, среди камней.

По мнению специалистов, в нашей стране численность этих животных-симпатяг, к сожалению, сокращается. Сказываются браконьерство, изменение среды оби­тания, обеднение кормовой базы. Поэтому вид внесли в Красную книгу Казахстана.

Парк «Тарбагатай» включает шесть кластеров в области Абай и Восточном Казахстане, в том числе поймы рек Катынсу, Эмель и часть Зайсанской котловины. Его общая площадь – более 143 тыс. га. Причем сухие предгорья и степь – это царство полевок, различных тушканчиков, ящерок, змей. А значит, это и царство куниц.