Попались, красавчики!

Природа и мы
1
Галина Устинова

Замечательный кадр с семейкой каменных куниц сделала фотоловушка Национального природного парка «Тарбагатай».

фото парка "Тарбагатай"

Во-первых, в объектив попали редкие зверьки, занесенные в Крас­ную книгу Казахстана. А во-вторых, редкостью является само зрелище стайки. Куницы – животные-одиночки. Вместе они держатся самое короткое время, необходимое мамаше на обучение детенышей хитростям охоты и выживания. По мнению специа­листов природоохранного учреж­дения, оптика как раз поймала такой момент: самочка и ее подрастающие детки прислушиваются, принюхиваются, с любопытством разглядывают аппаратуру.

«У каждого из этих хищников своя территория, которую они маркируют специальным секретом, – рассказали в парке. – Куницы – это охотники-одиночки, они защищают свои границы от других сородичей».

Пушистые самочки – очень добросовестные мамаши. Весной у них появляется, как правило, по три-четыре слепых котенка, которых они два месяца кормят молоком. А к осени малыши уже становятся самостоятельными. В фотоловушку семейство попало в ночные часы, когда у хищников самый разгар охоты и обеда. Пищей им служат мелкие грызуны, птенцы, ящерицы. У соседей-россиян в Алтайском заповеднике оптика, например, сняла ночные кадры, где куница держит в зубах змею. Днем зверьки отсыпаются в укрытиях – в расщелинах скал, среди камней.

По мнению специалистов, в нашей стране численность этих животных-симпатяг, к сожалению, сокращается. Сказываются браконьерство, изменение среды оби­тания, обеднение кормовой базы. Поэтому вид внесли в Красную книгу Казахстана.

Парк «Тарбагатай» включает шесть кластеров в области Абай и Восточном Казахстане, в том числе поймы рек Катынсу, Эмель и часть Зайсанской котловины. Его общая площадь – более 143 тыс. га. Причем сухие предгорья и степь – это царство полевок, различных тушканчиков, ящерок, змей. А значит, это и царство куниц.

#национальный парк #нацпарк #Тарбагатай #куницы

Популярное

Все
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Как будет расти Караганда
Уборка началась на севере страны
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Рожденная степным ветром
Чистую воду в каждый дом
Сталь «учат» держать удар
В честь тех, кто воплотит мечты
Меню и чеки без ошибок
Принципы равных возможностей
Сила перемен
Создать инструменты профилактики
Укрепляя сотрудничество
Комфортный путь в мир знаний
Запаслись топливом
Думай, прежде чем публиковать
Чтобы у людей была вода
У нас на районе
Стратегический ресурс экономики
Создан цифровой штаб
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
День строителя
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
На юниорском первенстве планеты
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]