Поплатилась за организацию азартных игр

Жительница города в нарушение требований Закона «О лотереях и лотерейной деятельности», не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в «Лото» с двух аккаунтов. В качестве выигрыша лотереи были выставлены автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado, смартфоны, ювелирные изделия, бытовая техника. Все эти призы изъяты и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, возбужденному за незаконную организацию азартных игр.

Осужденная развернула активную рекламную кампанию. Один билет продавался по 5 тыс. тенге, три – по 10 тыс., шесть – по 20 тыс., 12 – по 40 тыс. и 30 – по 100 тыс. тенге. Желающие приобрести билеты, причем в большом количестве, не переводились. А деньги поступали на собственный карточный счет организатора лотереи и на счета родственников.

В ходе следствия выяснилось, что с 10 сентября по 29 нояб­ря 2023 года удалось продать билеты на сумму 96 млн тенге. Вина подсудимой доказана полностью.

Приговором суда гражданка признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на один год. Изъятые вещественные доказательства по приговору суда конфискованы в доход государства.