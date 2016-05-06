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​Попутного ветра, «Ветер»!
Роза ЖУМАНОВА, Аксу

К этому делу Владимир подошел основательно: прошел обучение в Мос­кве, где получил сертификат CompanyMedia. Позже учился на курсах в Алматы, Павлодаре и Астане. Но этот бизнес стал стартовой площадкой для реализации более масштабных замыслов. Так появилось ТОО «Правиком» по изготовлению промышленного газоаналитического прибора. В Казахстане его производят всего два предприятия, одно из которых – товарищество Владимира Гелевери. Свою разработку он назвал «ГК-Ветер». Это однокомпонентный комплекс для измерения содержания кислорода в отходящих газах тепло­энергетических установок. Использование таких приборов позволяет тепловым электрическим станциям значительно сокращать расход топлива, а также снижать выбросы вредных веществ в атмосферу.

На сегодня ТОО «Правиком» уже получен сертификат для производства своего первого продукта, который внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. «ГК-Ветер» успешно прошел опытную эксплуатацию на двух крупнейших предприятиях Павлодарской области – АО «Алюминий Казахстана» и АО «ЕЭК».

– В Казахстане мы являемся пионерами по производству измерительного оборудования такого рода. К сожалению, отечественный рынок занят российскими производителями. Все наши казахстанские предприятия, в основном, оснащаются зарубежными приборами, хотя наш газоанализатор имеет конкурентоспособную цену. Он намного дешевле, при этом по качеству ничем не уступает импортным, а по некоторым параметрам даже их превосходит, – вполне объективно и без ложной скромности говорит Владимир Гелевери.

По отзывам тех, кто использует в работе «Ветер», его достоинства – это непрерывный режим работы анализатора кислорода, моментальный отклик на изменение газа, возможность выдавать результаты по цифровому и по токовому каналам, длительный срок службы прибора. В нем отсутствуют движущие механические части, он устойчив к высоким температурам окружающей среды, совместим с оборудованием энергоблоков и прост в монтаже и обслуживании. Не зря же говорится: все гениальное – просто.

– Мы, конечно, не собираемся останавливаться на одной разработке. Будем расширять линейку собственных приборов и наращивать производство. Надеемся на содействие и продвижение на казахстанских рынках наших товаров. Самое трудное уже позади. За три года мы многому научились, накопили опыт. Теперь надо только трудиться и смело осуществлять свои идеи, которые направлены на благо людей, – поделился планами Владимир Гелевери.

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