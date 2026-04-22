Пора беречь ресурсы

Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Назрела необходимость внедрения системной политики водосбережения

фото Юрия Беккера

В ходе одной из рабочих поездок в Алматы Глава государства обратил внимание на то, что в мегаполисе питьевой водой поливают сады, моют машины, чего ни в коем случае нельзя допускать. По его словам, в стране должны применяться водосберегающие технологии, а среди граждан – внедряться культура сбережения важнейшего ресурса.

Вопрос о нерациональном его использовании в Казахстане поднимал три года назад и депутат Мажилиса Парламента Сергей Пономарев, который сравнил использование питьевой воды для мойки автомобилей с «первобытным обычаем». Тогда же он обратился к Премьер-министру с предложением ограничить ее использование на автомойках. «Призываю неравнодушных представителей граж­данского общества подключиться к массовой разъяснительной работе по экономии питьевой воды и формированию ответст­венного водопотребления», – заявил парламентарий.

Для Алматы, несмотря на наличие подземных источников и горных рек, водный вопрос весьма актуален: город растет, нагрузка на сети увеличивается, при этом система технического водоснабжения отсутствует – все объекты подключены к питьевому водопроводу.

В меняющихся климатических условиях особое внимание должно уделяться формированию культуры водосбережения. В этой связи мы посетили одну из автомоек в Наурызбайском районе, принадлежащую предпринимателю Бейбуту Оспанову – пенсионеру, который внедряет экологические технологии.

Автомойка «Экспресс визит» перешла к нему в управление около семи лет назад. Она состоит из трех боксов, где изначально была установлена система оборотного водоснабжения, которую ему пришлось восстанавливать. Напомним, что еще в 2009 году в Алматы все автомойки обязали внедрить такие системы, чтобы получить разрешение на работу.

Предприниматель показывает дорогостоящее немецкое оборудование. Система сложная, многоступенчатая: вода после мойки проходит очистку в трех резервуарах-отстойниках, затем через глубинный насос и фильтр с кварцевым песком подается в специальный резервуар.

Очищенная вода смешивается с чис­той, добавляются реагенты, и она снова подается в шланги высокого давления. В среднем в день здесь расходуется около пяти кубометров воды. Мы убедились, что такая система требует значительных площадей и серьезных затрат.

По словам предпринимателя, экономической выгоды почти нет: экономия на воде компенсируется расходами на электроэнергию и обслуживание оборудования. Необходимы регулярная профилактика, замена масел в двигателях, ремонт насосов и электронных блоков управления. К примеру, ремонт аппарата высокого давления обходится в 50–60 тыс. тенге, метр шланга стоит около тысячи. Почти все комплектую­щие импортные, а значит – дорогие, специалистов по ремонту мало, отечественного производства расходных материалов практически нет.

– Как гражданин, я понимаю, что воду нужно экономить. Внедрение таких систем было правильным шагом, но дальше развитие фактически остановилось. Почему бы не наладить выпуск комплектующих у нас, чтобы они были дешевле и доступнее? – задается вопросом Бейбут Оспанов.

Он отметил, что есть и технологические сложности: при использовании оборотной воды автошампуни частично теряют свойства, клиенты жалуются, иногда машины приходится дополнительно обрабатывать чистой водой.

Отвечая на вопрос о том, есть ли какое-то внимание со стороны влас­тей, предприниматель отметил, что взаимодействие с государственными структурами ограничивается в основном контролем: проверкой счетчиков, своевременности оплаты, состояния территории.

Предприниматель считает, что необходимы льготные кредиты, развитие отечественного производства комплектующих и оборотных материалов, сервисной базы. При этом отмечает: автомойка – далеко не простой бизнес, как кажется на первый взгляд. Он требует отопления зимой, необходимого давления воды в шлангах, покупки дорогого оборудования...

Тем не менее Бейбут Оспанов не отказывается от системы оборотного водоснабжения, содержит отдельного работника для ее обслуживания и считает экономию воды вкладом в экологию. Но если государство действительно заинтересовано в бережливом использовании ресурсов, нужны конкретные меры поддержки и системный подход, считает он.

Для того чтобы узнать, как внедряются водосберегающие технологии в городе, наша газета обратилась с официальным запросом в «Алматы су». Нам ответили, что с 2025 года дифференцированные тарифы и изменение норм потребления позволили увеличить уровень оснащения приборами учета воды с 64 до 88%. Кроме того, реализуется комплекс системных мер – это модернизация водозаборов и очистных сооружений, ежегодное обновление около 70 км изношенных труб, осуществление мер по цифровизации процессов для снижения сетевых потерь.

Отдельный аспект – контроль водоемкого бизнеса. Проведена инвентаризация автомоек: 20 объектов внедрили полноценные системы оборотного водоснабжения, более 80 модернизировали оборудование. Речь идет не о новых требованиях, а об усилении контроля и приведении деятельности в соответствие с нормами Водного кодекса, который действует с 2025 года.

До конца 2026 года в Алматы завершится проект автоматизации объектов водоснабжения, что позволит оперативно регулировать давление воды, выявлять потери и снижать их как на сетях, так и на объектах водоподготовки.

Отмечено, что новый Водный кодекс расширил полномочия в сфере конт­роля над рациональным водопользованием. В долгосрочной перспективе акимат продолжит цифровизацию, реконструкцию инфраструктуры и ужесточение условий подключения водоемких объектов к сетям с обязательным внедрением оборотных систем и локальных очистных сооружений.

К слову, наша газета не раз писала о первом «зеленом» офисе, который был построен еще в 2017 году предпринимателем Максимом Барышевым. Здесь внедрена система сбора и очистки дож­девой воды.

– Тогда она обошлась нам в несколько тысяч долларов, но сейчас уже есть более дешевые и усовершенствованные модели. По нашим подсчетам, с момента запуска офиса удалось сэко­номить около 800 тонн питьевой воды при среднегодовом количестве осадков 600–650 миллиметров, – сообщил корреспонденту инициатор «зеленого» офиса.

Не первый раз о необходимости разработки городской программы по водосбережению в Алматы говорит эколог-эксперт Общественной палаты при Мажилисе, председатель Казахского общества охраны природы Айжан Скакова. Для этого шага у мегаполиса имеются правовая база (закон об особом статусе города позволяет разрабатывать собственные экологические правила и вводить механизмы регулирования), научный потенциал, эксперты и медиаресурсы.

По ее словам, серьезной проблемой остается экономический аспект: вода все еще воспринимается как дешевый ресурс, поскольку в тарифе учитывается в основном только ее доставка, а не реальная ценность.

Эксперт считает, что экономически обоснованные тарифы могли бы стать эффективным инструментом бережного потребления, хотя понимает возможные социальные риски. Вместе с тем формирование культуры экономии воды можно сравнить с введением обязательного использования ремней безопасности: сначала это вызывало сопротивление, но со временем стало нормой… Вместе с тем, подчеркивает специалист, ключевую роль в формировании цивилизованного водопотреб­ления играет просвещение.

– В Кызылординской области совмест­но с ЮНИСЕФ и Францией в рамках инициативы «Таза Қазақстан» мы реа­лизовали программу «Береги воду, сохраняй будущее!». Также предлагаем адаптировать международную методику Know Your Well, вовлекающую школьников в изучение качества местной воды, – говорит эксперт.

Стоит отметить, что в Алматы ощущается нехватка сильных экологических НПО и стабильного финансирования долгосрочных проектов. Видимо, настало время наладить прямое сотрудничество акимата с учеными, профильными экспертами и общественниками. Нужна комплексная, реально работающая программа водосбережения, объединяющая правовые, экономические и образовательные меры.

