Пора покончить с вопиющим мракобесием

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Ирина Логвинова

Способ искоренить практику «кражи невест» предложил краевед из Мангистау

фото из архива "КП"

«Вопиющим мракобесием» назвал Президент кражу невест. На Национальном курултае в Атырау Касым-Жомарт Токаев также раскритиковал попытки отдельных людей внедрить в нашей стране элементы религиозного экстремизма и архаику.

Религиоведы и краеведы из всех регионов страны уверены: такие деяния, как кражи невест, не оправдываются ни одной религией мира и, по существу, должны регулироваться Уголовным кодексом.

Известный краевед Алкажан Едилхан высказал мнение, что похищение невесты в современном Казахстане явление узкорегиональное.

– Я себе не представляю увод девушек без их согласия, например, в Мангистау. Президент счел необходимым расценить данное деяние как опасный порок нации, и следует глубоко исследовать соответствующее явление, изучить возрастные, социальные и статистические данные для принятия действенных мер, – считает краевед.

По мнению Алкажана Едилхана, архаизация менталитета – явление преодолимое. Для этого нужны комплексные меры: проведение тематических научно-исследовательских, социологических исследований, учет экономических аспектов, обеспечение неотвратимости наказания за подобные деяния.

Оправдывать «похищение невесты» религией краевед из Мангистау считает абсолютно неприемлемым.

– Что касается религии, то мусульманский шариат не­двусмысленно требует согласия женщины, при этом обязательно предписывается наличие не менее двух свидетелей с безупречной репутацией. Без этого неке (брак) не признается. Похищение человека – богопротивная күна (грех), она непременно фиксируется в Лаухул Маһбуз (Книга Судьбы), и наказание наступит неотвратимо. В ответ на призыв Президента муфтияту нужно принять специальную фетву о запрещении заключения неке при доказанном похищении женщины. Даже при последующем согласии девушки, так как здесь возможны принуждение, насилие и тому подобное. Нужна также терпеливая, последовательная работа среди населения, нацеленная на формирование полного неприятия подобных действий, – считает эксперт.

#Атырау #мнение #обычаи #Национальный курултай #кража невесты

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