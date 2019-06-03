​Поребячились от души

– Мама, давай всех позовем к себе в гости, – восхищенно попросил 6-летний Олжик.
Малыша потряс детский парад из 5 тыс. барабанщиков, домбристов и черлидеров. Сияющие мундиры и яркие костюмы, ритм домбровых струн, дробь сотен барабанов – все это превратило центральную городскую площадь в волшебную страну. Каждому, кто пришел на парад, малышам и взрослым, хотелось оказаться среди его участников, продлить удивительное настроение.
– Мы привезли 100 ребятишек, и каждый рвался участвовать, – рассказала Екатерина Шатыгина, преподаватель школы искусств поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района. – Дети с желанием готовились, репетировали, делали флаги. Такие праздники дают новые впечатления, заряжают эмоциями.
Кадеты, восхитившие зрителей чеканным шагом и выправкой, с гордостью рассказали, что представляют усть-каменогорскую школу № 4 и только что приняли присягу «Жас сарбаз».
– Мы были рады, что выбрали именно нас, – признались Сагидолла Диас и Даниил Бубенин. – Нам сказали, что мы – лучшие. Мы готовились к празднику два месяца.
Ликование вызвал оркестр «Мұрагер» из школы № 16 Усть-Каменогорска. По словам его руководителя Шынар Сагындыковой, в школе на домбре играют все дети с 1-го по 11-й класс.
– Все дети талантливы, – отметила педагог. – И в такие моменты, как День защиты детей, видно, сколько делает государство, чтобы развить у ребят способности. У каждого из наших школьников есть возможность, не выходя из здания, учиться играть на музыкальном инструменте. Наш оркестр может исполнять сложные произведения.
По словам заместителя акима области Асем Нусуповой, 20 талантливых ребятишек, которые растут без родителей, по приглашению итальянской стороны побывают на Средиземном море. Каждому счастливчику в торжественной обстановке вручили пригласительный сертификат.
День 1 июня, казалось, вобрал в себя все праздничное настроение лета. Символом долгожданных каникул стал фестиваль красок Color fest. В Усть-Каменогорске участники фестиваля оторвались что называется по полной. Маленькие и взрослые ребячились от души, обстреливали друг друга цветными фонтанчиками, раскрашивали во все цвета радуги. Не дали расслабиться даже случайным прохожим.
В городском парке на левом берегу Иртыша в рамках акции Ассамблеи народа Казахстана «Тоқымқағар» прошел детский фестиваль «Жеті керемет» – «Семь чудес». Собралось столько гостей, что яблоку негде было упасть. Музыканты играли на сцене под открытым небом. Самые маленькие слушатели, не смотря на охи родителей, выбегали к музыкантам и начинали кружиться под звуки вальса.
Продолжили фестиваль спортивные эстафеты и конкурсы, за которые дети смогли получить жетоны и обменять их на игрушки. А еще был восторг от шоу с искусственным снегом: в жару, когда под плюс 30, среди зеленых деревьев вдруг повалили пушистые хлопья, как на Новый год. Разве не сказка?