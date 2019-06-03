​Поребячились от души

– Мама, давай всех позовем к себе в гости, – восхищенно попросил 6-летний Олжик.

Малыша потряс детский парад из 5 тыс. барабанщиков, домбристов и черлидеров. Сияющие мундиры и яркие костюмы, ритм домбровых струн, дробь сотен барабанов – все это превратило центральную городскую площадь в волшебную страну. Каждому, кто пришел на парад, малышам и взрослым, хотелось оказаться среди его участников, продлить удивительное настроение.

– Мы привезли 100 ребятишек, и каждый рвался участвовать, – рассказала Екатерина Шатыгина, преподаватель школы искусств поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района. – Дети с желанием готовились, репетировали, делали флаги. Такие праздники дают новые впечатления, заряжают эмоциями.

Кадеты, восхитившие зрителей чеканным шагом и выправкой, с гордостью рассказали, что представляют усть-каменогорскую школу № 4 и только что приняли присягу «Жас сарбаз».

– Мы были рады, что выбрали именно нас, – признались Сагидолла Диас и Даниил Бубенин. – Нам сказали, что мы – лучшие. Мы готовились к празднику два месяца.

Ликование вызвал оркестр «Мұрагер» из школы № 16 Усть-Каменогорска. По словам его руководителя Шынар Сагындыковой, в школе на домбре играют все дети с 1-го по 11-й класс.

– Все дети талантливы, – отметила педагог. – И в такие моменты, как День защиты детей, видно, сколько делает государство, чтобы развить у ребят способности. У каждого из наших школьников есть возможность, не выходя из здания, учиться играть на музыкальном инструменте. Наш оркестр может исполнять сложные произведения.

По словам заместителя акима облас­ти Асем Нусуповой, 20 талант­ливых ребятишек, которые растут без родителей, по приглашению итальянской стороны побывают на Средиземном море. Каждому счастливчику в торжест­венной обстановке вручили пригласительный сертификат.

День 1 июня, казалось, вобрал в себя все праздничное настроение лета. Символом долгожданных каникул стал фестиваль красок Color fest. В Усть-Каменогор­ске участники фестиваля оторвались что называется по полной. Маленькие и взрослые ребячились от души, обстреливали друг друга цветными фонтанчиками, раскрашивали во все цвета радуги. Не дали расслабиться даже случайным прохожим.

В городском парке на левом берегу Иртыша в рамках акции Ассамблеи народа Казахстана «Тоқымқағар» прошел детский фестиваль «Жеті керемет» – «Семь чудес». Собралось столько гостей, что яблоку негде было упасть. Музыканты играли на сцене под открытым небом. Самые маленькие слушатели, не смотря на охи родителей, выбегали к музыкантам и начинали кружиться под звуки вальса.

Продолжили фестиваль спортивные эстафеты и конкурсы, за которые дети смогли получить жетоны и обменять их на игрушки. А еще был восторг от шоу с искусственным снегом: в жару, когда под плюс 30, среди зеленых деревьев вдруг повалили пушистые хлопья, как на Новый год. Разве не сказка?