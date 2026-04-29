Порог взыскания увеличат до 40 МРП: в Казахстане реформируют исполнительное производство

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования исполнительного производства. Поправки направлены на усиление защиты прав граждан и повышение ответственности частных судебных исполнителей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил депутат Дмитрий Колода, документ разработан с учетом рекомендаций, выработанных по итогам Правительственного часа 2025 года, посвященного проблемам и перспективам института частных судебных исполнителей.

Одним из ключевых нововведений станет расширение упрощенного исполнительного производства. Порог взыскания предлагается увеличить с 20 до 40 МРП. Это позволит гражданам чаще обходиться без участия частных судебных исполнителей и, соответственно, не нести дополнительные расходы. По данным депутатов, в 2025 году почти 500 тыс. из 1,4 млн исполнительных документов были исполнены добровольно, что обеспечило экономию порядка 2,4 млрд тенге.

«Законопроект также предусматривает введение четких сроков перечисления взысканных средств, обязательное уведомление должников о выселении за 10 дней и отмену мер принудительного исполнения при истечении срока их предъявления. Кроме того, предлагается не включать в реестр должников лиц по делам о порядке общения с ребенком и дать сторонам возможность приостанавливать производство до одного месяца для заключения мирового соглашения», - отметил депутат Колода.

Отдельный блок поправок направлен на повышение требований к частным судебным исполнителям. Вводится обязательная аттестация с проверкой знаний законодательства и норм профессиональной этики. При повторном непрохождении аттестации лицензия будет аннулироваться. Ужесточаются требования и к помощникам, в том числе вводится запрет для привлекавшихся к ответственности за коррупционные правонарушения.

Также расширяются полномочия органов юстиции по контролю за деятельностью исполнителей, включая право запрашивать банковские выписки по счетам. Игнорирование предписаний может стать основанием для приостановления лицензии.

«В части процедур предлагается усовершенствовать механизм электронных торгов арестованного имущества, упростить порядок обжалования действий судебных исполнителей и исключить необоснованную передачу исполнительных документов между регионами», - пояснил депутат.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность системы принудительного исполнения и укрепить защиту прав граждан и бизнеса