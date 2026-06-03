Деятельность операторов электронной торговли закрепят законодательно

Мажилис

Мажилис одобрил в первом чтении проект изменений и дополнений в Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ направлен на приведение национального законодательства в соответствие с поправками, вносимыми в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

В рамках законопроекта предусматривается выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию. Вместе с тем документ формирует законодательную основу для деятельности операторов электронной торговли. В их функции войдут обеспечение логистики операций по приобретению товаров физическими лицами на Интернет-площадках, а также осуществление взаимодействия с Интернет-площадками и таможенными органами по вопросам соблюдения процессов таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли.

Кроме того, поправки предусматривают совершенствование правового регулирования электронной торговли в государствах-членах Евразийского экономического союза.

#мажилис #онлайн #торговля

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