Все о республиканском бюджете

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Мажилис
Татьяна Уличева

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки пленарного заседания.

Фото: пресс-служба Мажилиса

На обсуждение депутатов вносятся отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. В текущем году Отчет Правительства впервые сформирован с учетом требований нового Бюджетного кодекса. Согласно данным, экономика Казахстана в 2025 году продемонстрировала высокий рост на уровне 6,5% при первоначальном прогнозе 5,6%. Такого результата удалось достичь за счет увеличения добычи неф­ти, высокой инвестиционной активности, роста внутреннего спроса, а также ускоренного развития строительства, транспорта, торговли и обрабатывающей промышленности. При этом, несмотря на сохраняющуюся внешнюю неопределенность, волатильность мировых рынков и необходимость адаптации бюджетной системы к новым условиям регулирования, Правительство обеспечило устойчивость бюджетной системы, исполнение социальных обязательств и сохранило положительную макроэкономическую динамику.

В проект пленарного заседания включен также законопроект о ратификации Соглашения с Кабинетом министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городах Астане и Бишкеке для нужд посольств и резиденций чрезвычайных и полномочных послов двух стран. Нормами соглашения опреде­ляется порядок и условия передачи земельных участков и недвижимого имущества.

Кроме того, во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в Кодекс о таможенном регулировании в РК и законодательные изменения по экологическим вопросам. Изменения в Таможенный кодекс приведут его нормы в соответствие с Протоколом о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 25 декабря 2023 года в части регулирования электронной торговли.

Инициированные парламентариями поправки в Экологический кодекс направлены на цифровизацию отрасли, регламентацию углеродного офсета, совершенствование системы управления отходами. Проект также предусматривает модернизацию Национальной гидрометеорологической службы, улучшение экологического регулирования и контроля, а также ряд других поправок.

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