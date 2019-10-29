Портрет учителя

Почему именно этот вопрос поставлен в повестку дня, объяс­нила одна из главных организаторов форума, собравшего более 2 тыс. участников, в том числе педагогов общеобразовательных школ страны.

– Технологии как основной драйвер перемен проникают в сферы, которые еще недавно были далеки от цифрового мира, границы рынков размываются, сокращается жизненный цикл продуктов, усиливается конкуренция, меняются требования к людям, поэтому пришло время думать и действовать на опережение, – считает председатель правления Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова. – Мы понимаем, что в этих условиях нужно укрепить систему образования, сделать ее устойчивой к внешним воздействиям, установить традицию постоянного самосовершенствования и саморазвития. С такой задачей может справиться только учитель-лидер, который умеет рационально использовать время, реально оценивать задачи, быстро находить оптимальные пути их решения, служить обществу и нести за это полную ответственность. Наш трехлетний опыт работы с ведущими общеобразовательными школами показывает, что наряду с обязательными предметными и педагогическими знаниями и навыками важными становятся личностные качества и компетенции учителя, требую­щие изменения методологии преподавания и стратегии использования инновационных практик, успешно зарекомендовавших себя в различных национальных образовательных системах.

НИШ смогли взять на себя ответственность, предложив системе образования Казах­стана обновленное содержание. Разработаны механизмы методической поддержки педагогов общеобразовательных школ через образовательную онлайн-платформу smk.edu.kz, создана сеть из 1 020 ведущих школ, сформирован школьный методический актив, состоящий из школьных тренеров и координаторов, а это около 40 тыс. человек, или каждый 10-й учитель в стране.

Разработаны по содержанию образования около 1 200 образовательных программ, учебно-методических комплексов и программ повышения квалификации, создана новая сис­тема оценивания, общеобразовательным школам передано более 700 методических пособий и 30 тыс. инструментов оценивания. По программам повышения квалификации обучены более 400 тыс. педагогов, проведено более 35 тыс. семинаров, мастер-классов, тренингов, открытых уроков. Все это сделано, как подчерк­нула Куляш Шамшидинова, благодаря профессиональным педагогическим коллективам Назарбаев Интеллектуальных школ.

Как считают в НИШ, важную роль в процессе изменения школ играют исследования учителей-практиков. Данные об успешности обучения, отчеты по результатам различных форм оценивания ученика широко используются для повышения качества организации учебного процесса. Они информируют учителя о сильных и слабых сторонах обучения ученика, уровне мотивации, приклад­ных навыках, интересах и увле­чениях, позволяют учителю выстроить индивидуальную обратную связь, вовлечь­ ребенка в процесс учебы и адаптировать под него обучающий материал и темп, а также выбрать наиболее эффективные методы обучения. На основе данных строится диалог между учеником и учителем, учителем и родителями, учителем и администрацией школы.

В НИШ, к слову, 77% педагогов вовлечены в реализацию Action Research & Lesson Study. Наиболее популярными направлениями являются методы преподавания, полиязычное образование, развитие навыков обучающихся. На сегодня 63% педагогов опуб­ликовали статьи по результатам своих исследований.

Эксперты, а на конференции были представители 17 стран, изложили свое видение того, к чему должен быть готов учитель.

– Новая экономика меняет спрос на навыки, которые должны быть сегодня и завтра связаны с креативным использованием технологий, – говорит ведущий аналитик ОЭСР, представитель директората ОЭСР по вопросам образования и профессиональной подготовки Карин Тремблей (Франция). – Есть и другие факторы, влияющие на постановку новых задач для учителя и школы: повышается неравенство между богатыми и бедными странами, что приводит к росту миграции. Нарас­тающая напряженность в мире приводит к тому, что школам приходится подстраиваться под новые вызовы в сфере безопас­ности, а меняющиеся модели семьи, когда, к примеру, в странах ОЭСР практически половина детей к 10 годам уже не живут с обоими родителями, заставляет педагогов учитывать особенности психологии учащихся, прошедших в раннем возрасте через семейные кризисы.

Нужно подготовить будущее поколение к тому, чтобы оно могло справиться с абсолютно новыми вызовами, свойственными более непредсказуемому и сложному миру. Поэтому школы, по мнению эксперта, должны работать с детьми самых разных способностей, из разных социальных слоев, говорящими на разных языках. Они должны готовить граждан глобального мира, прививать им новые навыки, должны ­научить их учиться на протяжении всей жизни.

– Мы должны переструктурировать наши школы, то есть изменить их, потому что они не учат детей вовлекаться в процесс обучения, – уверен старший преподаватель Колледжа Бейт Берл Йорам Харпаз (Израиль). – Именно поэтому нам надо изменить некоторые подходы, чтобы создать будущую среду для обучения, в которой ученики будут учиться эффективно и рационально. Нужно сделать упор на мотивацию – если ее нет, то не будет топлива, двигаю­щего к знаниям. Мы должны перейти от фронтального преподавания, когда для преподавателя все ученики одинаковы, к более персонализированному преподаванию и обучению. Невозможно представить врача в больнице, который назначал бы всем пациентам одинаковое лечение. Так же и в школе нужен персонализированный подход к каждому учащемуся. Новый инструмент новой педагогики XXI века – обучение не через слушание, а через вовле­ченность и понимание. Хороший педагог – это профессионал, которого заботит то, как активизировать мозговую деятельность учащегося. А хороший ученик – это тот, кто знает, как использовать полученные знания.

TALIS-2018

Мы понимаем, что требуется от учителя сегодня, видим, как реализуются данные задачи в НИШ. Но какова ситуация с кадрами в обычной школе, что чувствует сам учитель, чего ожидает от общества? В какой-то мере ответить на эти вопросы помогает исследование TALIS. Оно проводится ОЭСР с 2008 года каждые 5 лет. Его цель – предоставить своевременные и объективные сравнительные данные, которые позволят странам определить политику, обеспечивающую эффективность школьных процессов. В исследовании принимают участие директора и учителя основной школы. Вопросы для анкет исследования разрабатываются международным консорциумом при участии экспертной группы. Анкеты заполняются в онлайн-режиме. Правда, некоторые страны дают возможность заполнить анкету в бумажном формате. В ходе исследования учителя предоставят информацию о профессиональной подготовке, педагогической деятельности, обратной связи, которую они получают, о школьном климате, удовлетворенности работой. Исследование не предусматривает оценивания успешности отдельных школ, учителей и директоров, а собранные данные позволят лишь провести оценку образовательных сис­тем в целом без идентификации конкретных респондентов.

Казахстан впервые принял участие в этом исследовании в апреле-мае 2018 года. Всего в TALIS-2018 приняли участие 260 тыс. учителей из 15 тыс. школ, представлявших более 8 млн педагогов 48 стран мира.

Первый том результатов исследования опубликован ОЭСР в июне 2019 года. И хотя его данные были уже представлены, в частности, на сайте Информационно-аналити­ческого центра МОН РК, было интересно услышать о них из уст г-жи Тремблей.

Итак, с точки зрения демогра­фической структуры в Казах­стане треть учителей в возрасте 50 лет и выше, то есть в следую­щие 15 лет они выйдут на пенсию, и им следует подготовить замену. В то же время у нас дос­таточно высокая доля – более 50% – педагогов, находящихся в середине карьеры, что внушает оптимизм. Что касается директорского корпуса, то он моложе, чем в среднем по Европе. По международным стандартам, отмечает Карин Тремблей, уникальная ситуация.

Если посмотреть на гендерный баланс, то в нашей стране учительский корпус на 80% женский, в то время как более 50% директоров – мужчины. Женщины не подают заявок на директорскую должность, задается вопросом эксперт, или их не избирают? И дает совет: вы должны подумать, какие причины лежат в основе такой малой доли директоров-женщин. Что касается подготовки директоров, то только 20% из них прошли специализированную подготовку или тренинговые курсы, прежде чем приступить к работе. И этот подход не совсем правильный.

Интересны данные по мотивации в профессии. Три четверти учителей Казахстана выбрали профессию учителя в качестве первой (75% против 67% в ЕС). Это очень высокая доля по меж­дународным стандартам. И еще очень хорошая новость заключается в том, что 90% учителей-рес­пондентов выбрали профессию учителя для того, чтобы внести вклад в развитие общества, и в Казахстане этот процент еще выше – 93%.

В нашем учительском корпусе преобладают педагоги со степенью бакалавра, магистров немного – 3,5%, а в среднем по странам ОЭСР – 44,2%, и там этот фактор предоставляет больше карьерных возможнос­тей. В нашей стране учителя недостаточно подготовлены в плане работы в поликультурной и полиязычной среде, в инклюзивных программах для детей с особыми потребностями.

Более 60% наших учителей поддерживают молодых педагогов, то есть задействованы в наставничестве, у каждого третьего учителя есть наставник. И это большой плюс. Но в минус идет то, что наши педагоги на втором месте по количеству рабочих часов за полную календарную неделю – в среднем 48,8 часа, из них 15 часов – преподавание, соответственно в странах ОЭСР в среднем 38,8 и 20 часов. Казахстанские педагоги на вне­школьные мероприя­тия затрачивают в среднем более 3 часов, а в странах ОЭСР – 1,7 часа. А вот, к примеру, в Чили учителя занимаются только преподаванием.

98% учителей (в среднем по ОЭСР – 94%) и 100% директоров (в среднем по ОЭСР – 99%) участ­вовали как минимум в одном мероприятии по профессио­нальному развитию на момент исследования.

Казахстанские учителя испытывают «высокую степень потребности» в обучении по обновленным учебным программам (36,6%), желают подтянуть знания в областях критериального оценивания (30,5%), использования ИКТ в преподавании (30,2%), преподавания учащимся с низким уровнем успеваемости (21,4%), управления поведением учащихся и работы в классе (21,4%), а также в вопросах взаимодействия между учителями и родителями⁄опекунами (20,7%).

В странах ЕС директора школ ощущают дефицит вспомогательного персонала, нехватку времени для управления учебным процессом. В Казахстане ситуация отличается: руководители образовательных организаций отмечают дефицит физической инфраструктуры, несоответствие стандартам учебных помещений, а также недостаточность цифровых технологий и проблемы с дос­тупом к высокоскоростному Интернету, а в иных случаях – к Сети вообще.

У учителей спросили: на что бы вы расходовали выделенные дополнительно средства из бюджета? Казахстанские учителя самой приоритетной задачей обозначили увеличение размера заработной платы. Затем следуют такие задачи, как предоставление высококачественных курсов повышения квалификации, улучшение школьных зданий и сооружений. А в странах ОЭСР на первом месте стоит задача по уменьшению административной нагрузки за счет увеличения числа сотрудников, далее увеличение размера зарплаты, предоставление высококачест­венных курсов повышения квалификации.

– Учитель является ключом к успеху учеников, – напоминают эксперты. – Если хотите удержать педагогов в школе, вам необходимо обеспечить должные условия работы – это сокращение бюрократии, кон­троля, предоставление большей ответственности, в основе которой лежит коллективное ощущение профессии.

Внимательно изучив результаты исследования, можно ­без ­труда нарисовать портрет ­учителя, которого мы хотим видеть в школе. Будем надеяться, принятие Закона «О статусе педагога» изменит ситуацию к лучшему, и этот портрет заиграет новыми красками.