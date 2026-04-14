Предполагается, что новый подход обеспечит более гибкое регулирование с учетом потребностей населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтранспорта разработало проект приказа, предусматривающий внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере автомобильных перевозок пассажиров, сообщает Kazpravda.kz

По информации министерства, документ направлен на повышение доступности транспортных услуг для лиц с инвалидностью, совершенствование организации перевозок, а также актуализацию отдельных требований с учетом современных условий.

В части оказания услуг инватакси предлагается систематизировать и конкретизировать основания для их предоставления. Для этого вводится отдельное приложение, в котором будет закреплен перечень медицинских показаний, дающих право на получение услуги инватакси. Это позволит обеспечить единый подход при определении получателей данных услуг.

Расширяются полномочия местных исполнительных органов по определению продолжительности поездки на инватакси. Такой подход обеспечит более гибкое регулирование с учетом потребностей населения.

Также закрепляется возможность сопровождения индивидуальными помощниками лиц с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше. Вместе с тем вносятся изменения в правила перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Наряду с этим уточняются условия провоза детских колясок в общественном транспорте при высокой загрузке, а также актуализируются требования к оформлению маршрутных указателей на автобусах.

В рамках совершенствования конкурсных процедур предусматривается введение дополнительных критериев оценки перевозчиков. В частности, стимулируется использование экологичного транспорта, включая автобусы с электрическими и гибридными двигателями. Инициатива направлена на обновление подвижного состава и снижение воздействия на окружающую среду.

Кроме того, актуализируется перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется досмотр, с уточнением наименований и местоположения автовокзалов в регионах.

Проект приказа размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов «Открытые НПА» 8 апреля 2026 года.