Казахстанские производители удобрений накануне посевной снизили стоимость своей продукции.

Это более чем своевременный шаг, если учесть, что с начала текущего года цены на удобрения и средства защиты растений как импортного, так и отечественного производства увеличились вдвое.

В 1,7 раза (с 125 тыс. до 208 тыс. тенге) подорожал аммофос, выпускаемый отечественной компанией «Казфосфат», а цена на аммиачную селитру от АО «Каз­Азот» возросла с 73 тыс. до 178,5 тыс. тенге, то есть в 2,4 раза.

Поднялся в цене и карбамид, который изготавливает иност­ранная компания «Байдала». Если в 2021-м этот химикат стоил 152,3 тыс. тенге, то сегодня уже 370,4 тыс. тенге за тонну.

Значительный рост цен (от 1,6 до 2,3 раза) произошел и на средства защиты растений. Стои­мость импортных глифосатов с 4 060 тенге за литр в прошлом году увеличилась до 6 375 тенге за литр в нынешнем. А литр «Раундап Экстра» отечественного производства вместо 2 813 тенге теперь стоит 6 500 тенге.

И это не может не беспокоить земледельцев, ведь подорожание агрохимикатов чревато ростом цен на сельскохозяйственную продукцию. К тому же в регионе сделана ставка на увеличение объемов внесения минеральных удобрений. Это принципиальный вопрос для костанайских аграриев.

– Областью перед Министерством сельского хозяйства поднимались проблемы, связанные с повышением цен и, как следствие, их негативным влиянием на финансовое состояние сельских товаропроизводителей. По поручению Правительства после совместного рассмотрения воп­роса министерствами сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития с участием руководства АО «Каз­Азот» принято решение о снижении стоимости отечественной аммиачной селитры с 200 тысяч до 160 тысяч тенге. Аналогичные вопросы на центральном уровне прорабатываются с ТОО «Казфосфат» и крупными поставщиками средств защиты растений. Будем ждать положительного решения, – сообщил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

Меры государственной финансовой поддержки предусматриваются и в отношении покупки ядохимикатов. Для субсидирования приобретения средств химической защиты от вредных и особо опасных организмов предус­мотрено 450 млн тенге, выделенных из республиканского бюджета. Будет субсидировано 50% от стоимости препаратов.