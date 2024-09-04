Последовательность реформ и преобразований

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Никита Шаталов, депутат Мажилиса Парламента РК

Послание-2024 получилось очень конкретным и концентрированным. Что очень важно, оно направлено на решение поднятых ранее вопросов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Даже первый блок, касающийся согласованности фискальной и денежно-кредитных политик (читай – дефицита бюджета), носит стратегический характер. Бюджетный дефицит наблюдается у нас давно, причем из-за устаревшей налоговой политики и несовершенной системы прогнозирования он в этом году реализовался в полной мере и привел к росту изъятий из Национального фонда.

Расширение энергетических мощностей под особым прицелом в Послании: дефицит электричества и его последующий импорт из сопредельных государств ставят под вопрос энергетическую безопасность. Отсюда возникло поручение о новой модели финансирования критической инфраструктуры. Причем, насколько я понимаю, речь идет и об объектах угольной генерации, которые за счет использования новых технологий могут быть более экологичными и производить меньшее количество отходов.

Отдельно Президент выделил тему, касающуюся грядущего референдума об АЭС – обозначена дата голосования, а значит, стали ясны и контуры электоральной кампании. Очевидно, что мирный атом нам необходим, и я уже несколько раз объяснял свою позицию: АЭС гораздо безопаснее остальных объектов генерации при гораз­до большей стабильности производства энергии, чем есть у ВИЭ.

И в целом я не вижу конфликта: нам необходимо развивать все виды генерации, кроме самых «грязных», чтобы обеспечивать спрос со стороны реального сектора и рядовых гражданских потребителей.

Что касается промышленного роста, то Глава государства в очередной раз отметил: автомобилестроение в Казахстане развивается и должно преследовать цель, связанную с углублением локализации. При этом промполитика осталась в рамках предыдущего Послания: необходимо наращивать переработку в тех секторах, в которых мы сильны: речь прежде всего идет о нефтегазе, металлах, углехимии и так далее.

Отдельно Глава государства сказал про развитие среднего бизнеса. Этот вопрос регулярно пропадает из оптики Правительства, так как задача действительно нетривиальная – необходимо оптимизировать правовые и налоговые режимы, чтобы стимулировать малый бизнес расти. Но также нужно активно вовлекать и «гигантов», то есть крупные промпредприятия, вокруг которых и растет средний бизнес в виде отдельных подрядчиков.

Ну и в отдельности я хочу сказать про то, чем сам занимался. На Национальном курултае я предлагал Главе государства ряд инициатив по повышению престижа рабочих профессий. В Послании Президент объявил 2025-й Годом рабочих профессий, то есть значительная часть внимания государства будет сосредоточена на людях, которые работают в промышленности, энергетическом секторе, строительстве.

Тысячи инженеров, геологов, шахтеров и представители других профессий должны на себе почувствовать результаты работы. А в отдельности речь должна идти и о молодежи, так как впереди будет реформа профессионально-технического образования, тех самых колледжей, где люди получают навыки работы на крупных производствах. За последний год я побывал на многих предприятиях, и везде ощущается сильнейший кадровый голод.

Президент в очередной раз концентрируется на правилах игры в стране, то есть создании институтов – будь то налоговые режимы, правила функционирования политической системы или нормы в обществе, которые обеспечивают мир и согласие.

Этот подход помогает формировать предсказуемую среду для иностранных и отечественных инвесторов, которые смотрят прежде всего на предсказуемость институтов. И не менее важно, что все последние Послания согласуются и дополняют друг друга: учитывая то, что реформы носят структурный характер, а изменения не могут уместиться в один календарный год, Президент продолжает фокусироваться на изменениях и держать их в поле своего внимания.

#президент #мнение #послание

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