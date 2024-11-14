Посол США впечатлен работой казахстанских реставраторов

Основной задачей центра являет­ся приобретение, реставрация и хранение образцов древнего книжного наследия казахов. Для выявления и получения копий важных исторических материалов специалисты центра уже побывали в 12 странах, научно-исследовательская работа ведется в крупных зарубежных библиотеках и архивах. В результате приобретено более 200 старинных рукописей и архивных документов по истории Казахстана. Центр налаживает международные связи со своими зарубежными коллегами. Также активно ведутся реставрация и консервация документов. Специалисты-реставраторы прошли обучение в России, Иране, Южной Корее, Армении.

– Для расширения сотрудничества на постоянной основе мы приглашаем послов разных стран. За последние годы центр посетили более 20 представителей зарубежных государств. В результате каждого такого визита получается провести переговоры по взаимовыгодному сотрудничеству, наладить двусторонние исследовательские работы, – говорит директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.

Посол США в ходе визита был приятно удивлен масштабами работы по изучению древней истории Казахстана. Гостя ознакомили с выставкой «Наследие Великой степи», показали древние рукописи, а также презентовали уникальную лабораторию по реставрации и консервации письменных источников, в которой Дэниэл Розенблюм сам смог ненадолго «поработать» в качестве реставратора.

В заключение встречи Дэниел Розенблюм поблагодарил сотрудников центра, подчеркнув стратегическую важность его дея­тельности и всей работы по возвращению из зарубежья древних казахских рукописей на родину. По его словам, в библиотеках и архивах США хранится большое количество манускриптов, книг и архивных документов по истории нашей страны. Дэниел Розенблюм пообещал, что приложит все усилия для установления необходимых связей между американскими архивами и Национальным центром рукописей и редких книг РК, а также окажет поддержку делу укрепления культурных связей между США и Казахстаном.