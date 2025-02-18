В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
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С марта будет отмена приёма документов по почте на утрату гражданства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на дипломатическое ведомство
С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Казахстана в России прекращает временный приём документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса.
Приём документов будет осуществляться при личном обращении. Сообщается, что количество слотов для записи будет увеличено.
Записаться на прием в Консульский отдел можно по следующей ссылке.
С полным перечнем документов можно ознакомиться по следующей ссылке.