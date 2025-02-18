В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление

С марта будет отмена приёма документов по почте на утрату гражданства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на дипломатическое ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Казахстана в России прекращает временный приём документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса.

Приём документов будет осуществляться при личном обращении. Сообщается, что количество слотов для записи будет увеличено.

Записаться на прием в Консульский отдел можно по следующей ссылке.

С полным перечнем документов можно ознакомиться по следующей ссылке.