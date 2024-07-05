Постараемся восстановить все утраченное – депутаты встретились с пострадавшими от паводков

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Айман Аманжолова
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Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева и депутаты Жулдыз Сулейменова, Максат Толыкбай и Казыбек Алишев посетили один из эвакуационных пунктов города Актобе, где в настоящее время проживают около 40 человек, оставшихся без жилья в результате паводка

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Жители дачного поселка в окрестностях Актобе оказались на улице из-за природной стихии всего за пару часов. Успели лишь забрать документы. Сейчас они проживают в эвакуационном пункте в общежитии Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова.

«С апреля, когда мой дом затонул, мы живем в эвакуационном центре. Здесь созданы все условия. Трехразовое питание, выдают билеты в кино, на концерты. Партийцы помогли устроить мою четырехлетнюю дочь в коррекционный детский сад. Мы уже приступили к ремонту, не за горами день, когда мы вернемся в свой дом», – говорит жительница Актобе Маржангуль Ерназарова.

В рамках встречи депутаты рассказали о государственной поддержке, предоставляемой пострадавшим от паводков. Это, прежде всего, единовременная выплата семьям и предоставление жилья взамен утраченного.

В настоящее время в данном эвакопункте проживают 9 семей из 39 человек. А всего по городу Актобе работают 7 пунктов временного размещения, где сейчас проживают 695 человек, 325 из которых – дети.

«Мы понимаем, что потеря жилья – это огромное испытание для каждой семьи. Наша задача – не только обеспечить временное размещение пострадавших, но и помочь им вернуться к нормальной жизни как можно быстрее. Мы делаем все возможное, чтобы каждый, кто пострадал от паводка, получил поддержку и необходимую помощь. Совместными усилиями мы преодолеем все трудности и постараемся восстановить все, что было утрачено», – сказал депутат Казыбек Алишев.

Всего для жителей Актюбинской области, пострадавших от наводнения, строится 517 домов в разных районах. Дополнительно за счет государства приобретено 383 квартиры.

#мажилис #регионы #депутат #дом #наводнение

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