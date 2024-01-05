Поставки нефти и газа на внутренний рынок обсудили в правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Энергетического совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Участники обсудили вопросы газоснабжения новых инвестиционных проектов в рамках создания кластеров высокого передела, обеспечения стабильности поставок газа на внутренний рынок, а также расширения и модернизации соответствующей энергетической инфраструктуры.

Наряду с этим были рассмотрены вопросы обеспечения надежной и безаварийной транспортировки нефти на внутренний рынок по магистральным трубопроводам.

По итогам обсуждения премьер-министр дал госорганам ряд рабочих поручений.