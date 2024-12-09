Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе

Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 декабря предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

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В начале недели ложбина Северного циклона обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики: ожидается снег, метель, на западе страны – осадки (дождь, снег) и гололед. На юге страны, под влиянием обширного антициклона, сохранится погода без осадков.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: ночью на западе страны до 0-8 мороза, на северо-западе, севере до 7-15 мороза, в центре Казахстана до 10-18 мороза, на востоке, юго-востоке республики до 7-20 мороза, в южных областях до 5-13 мороза.