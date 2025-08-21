По поручению Главы государства, наряду с глобальными проектами, решаются и текущие задачи по обеспечению смежных отраслей ключевыми ресурсами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК
К примеру, достигнуто полное обеспечение дорожно-строительной отрасли отечественным битумом за счет модернизации и приоритетного закупа продукции казахстанских заводов.
На долгосрочную перспективу направлена утвержденная Правительством Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы.
«Вся комплексная работа направлена на достижение главной цели, поставленной Президентом, — построение сильной и диверсифицированной экономики, в основе которой лежит надежный, современный топливно-энергетический комплекс, работающий на благо каждого казахстанца», – сказал Е. Аккенженов.