К примеру, достигнуто полное обеспечение дорожно-строительной отрасли отечественным битумом за счет модернизации и приоритетного закупа продукции казахстанских заводов.

На долгосрочную перспективу направлена утвержденная Правительством Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы.

«Вся комплексная работа направлена на достижение главной цели, поставленной Президентом, — построение сильной и диверсифицированной экономики, в основе которой лежит надежный, современный топливно-энергетический комплекс, работающий на благо каждого казахстанца», – сказал Е. Аккенженов.