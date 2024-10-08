Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась

фото пресс-службы горакимата

Сегодня продукцию индивидуального предпринимателя Даулета Пиримжанова можно увидеть практически во всех жилых многоэтажках, строя­щихся в областном центре. Это говорит о том, что спрос на его качественные двери очень высок.

Даулет Пиримжанов родился 17 декабря 1977 года в Кызылорде. После окончания восьми классов средней школы пошел учиться на механизатора в местное СПТУ № 13. Затем была служба в армии, а когда демобилизовался, решил заняться коммерческой деятельностью и стал торговать стройматериалами.

– Привозил и продавал на базаре цемент, известь, шифер, доски, ДВП, ДСП... Однажды задумался: а почему бы не заняться сбытом готовой продукции? Причем собственного производства. Решил изготавливать металлические двери, начал изучать, с чем связано их изготовление. Меня многие призывали отказаться от затеи, но я был непреклонен, – рассказывает Даулет.

Исследовав «дверную» науку, парень стал приобретать соответствующее оборудование. Но в этот период весь мир накрыла пандемия коронавируса, которая наглухо запечатала границы между государствами, остановив импорт­но-экспортное движение товаров.

Однако, когда ожидаемое из Китая оборудование беспрепятственно прошло таможню, радости прибавилось. Как вспоминает мас­тер: «Это была добрая примета! Знак того, что риск занятия новым делом точно будет оправдан!»

Теперь нужно было срочно искать землю для строительства производственной базы. После ее покупки он занялся налаживанием инфраструктуры, проведением дороги, газа, воды и электричества.

– Сразу отмечу: местный ­акимат мне здорово помог. Хотя обращался к руководителям без особой надежды... Оказывается, власть охотно поддерживает любого, кто стремится открыть свое дело. Для развития предприятия обратился за поддержкой к государству – взял льготный кредит через фонд «Даму». Производственный цех был запущен в 2021 году. Так в нелегкие для бизнеса времена я приступил к выпуску дверей. Число клиентов росло, благо продукция цеха, оснащенного современным оборудованием, оказалась доступной по цене. Сырье – стальное железо – стал приобретать в Караганде и Магнитогорске, – рассказал Даулет.

В бизнесе ничего легкого не бывает, рассуждает предприниматель. Как не бывает и простых дел. Выпуск металлических дверей – сложное занятие. И для того чтобы конкурировать на рынке, нужно было добиться качества и надежности товара, высокого дизайна.

Но здесь у Даулета возникла другая проблема – в регионе не оказалось нужных специалистов, особенно по работе на станке лазерной резки металла с числовым программным управлением (ЧПУ).

– На моем предприятии работают только местные ребята. Потому как специалисты из-за рубежа нанимаются сезонно, а мне нужно круглогодичное производство. Поэтому взял на работу кызылординцев, имеющих опыт работы по изготовлению дверей, ворот и мебели. Нанятые мной специалисты стали их обучать оптоволоконной лазерной резке.

До того как товар дойдет в целлофановой обертке до заказчика, предмет минует руки 15 работников. Так мои ребята полностью освоили технологию, набрались опыта, и сейчас наши двери поставляются в Астану, Алматы, Туркестан, Шымкент, Тараз и Актау, – отметил организатор производства.

На вопросе, касающемся дефицита кадров, предприниматель остановился отдельно. Говорит, что даже хотел обратиться в областное управление образования с просьбой, чтобы в учебных заведениях области готовили необходимых специалистов.

Оказалось, что в городе днем с огнем не отыскать нужных его делу чэпэушников, сварщиков, программистов-дизайнеров. Предприниматель выразил готовность принимать у себя на практику молодых студентов, чтобы самому их обучать, а затем по возможности оставлять у себя лучших.

Даулет находится в постоянном творческом поиске, не пропускает ни одного мероприятия, связанного с его делом. Тот же лазерный станок он увидел на Кантонской выставке в Китае. Благодаря этому современному оборудованию сейчас его небольшое предприятие выпускает около 500 дверей в год.

Также он посетил зарубежные заводы, где изучил опыт коллег, – в Минске и Молодечно (Беларусь), Йошкар-Оле и Коврове (РФ), Киеве, Харькове и Херсоне (Украина). По линии Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» отучился в Берлине (Германия).

– Привозить и торговать готовой продукцией – одно дело. Но производить самому – совершенно другое. Как говорит Президент Касым-Жомарт Токаев, без выпус­ка собственных товаров наша экономика не будет развиваться и двигаться вперед. Поэтому мы приступили к делу, чтобы доказать: можем сами работать и производить!

Сейчас в нашем цехе трудятся 25 человек. Уже начали осваивать стекольный рынок, хотим выпус­кать зеркала, матовое и закаленное сатинированное стекло с рисунками. А сырье – вот оно: в Кызылорде заработал стекольный завод, – в завершение беседы поделился планами Даулет Пиримжанов.