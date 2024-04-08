Посвящается первому академику

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Флора Левина

«Молодежь на пути к новым геологическим открытиям» – под таким названием в Семее состоялся I респуб­ликанский студенческий форум, посвященный 125-летию Каныша Сатпаева.

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Участники форума продемонстрировали свои знания о месторождениях полезных ископаемых в Казахстане, технике безопасности при проведении горно-геологических работ. Так, используя имеющийся набор предметов, они должны были показать алгоритм действий по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях. На втором этапе были представлены конкурсные работы – видеоролики «Каныш Сатпаев – выдающийся казахстанский ученый», «Сатпаев – славный сын казахского народа», «Наследие Каныша Сатпаева».

Во время творческого конкурса коман­ды представили заранее подготовленные номера, посвященные жизни и деятельности Каныша Сатпаева. Ребята читали стихи, пели песни, а некоторые команды подготовили целый театрализованный рассказ о научной деятельности ученого.

Победители награждены дипломами управления образования области Абай. Участники получили сертификаты и памятные призы – футболки с логотипом Геологоразведочного колледжа Семея.

1-е место присудили команде «Солтүстік» (Экибастузский горно-технический колледж им. К. Пшенбаева), 2-е место – команде «Жас кеншілер» (Многопрофильный колледж, Жанатас), 3-е место – команде «Компас» (Риддерский колледж из ВКО).

Лучшей в номинации «Жұлдызды Сәтбаевшылар» стала команда «Азимут» (Геологоразведочный колледж, Семей), в номинации «Үздік видеоролик» – команда Qarmet (Карагандинский высший политехнический колледж). Победу в номинации «Сәтбаев мұрагерлері» одержала команда «Роза ветров» (Высший колледж геодезии, картографии и строительства, Семей), в номинации «Шығармашылық шеберлік» – команда «Алтын алмас» (Горно-технический колледж из Акмолинской области).

#Семей #студенты #геология #форум

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