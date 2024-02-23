Посвящение маэстро

Составители сборника – композиторы Марианна и Дмитрий Останькович – отметили, что книга с собранием фортепианных сочинений подготовлена как дань памяти о творческом наследии выдающегося пианиста, педагога и замечательного человека Александра Романова. В сборник вошли пять фортепианных циклов и две пьесы, в том числе «Моей маме», «Журавли», «Солнечный зайчик», «Хайтарма», «О вальсе вальс» и «Посвящение».

В книге собраны музыкальные произведения, в которых отражается неповторимый авторский стиль, соединяющий классические и романтические тенденции. Как отмечает дочь композитора Марианна Останькович, в сборник «Памяти страницы» включены пьесы из раннего периода творчества Александра Романова. Пьесы разнообразны по интонационному материалу, жанровой принадлежности и кругу художественных образов. Издание адресовано исполнителям высокого уровня профессиональной подготовки.

Композитор, декан факультета «Музыковедение и фортепиано» КазНУИ Дмитрий Останькович также подчеркнул, что произведения Александра Романова отличают высокий профессионализм, необыч­ное авторское видение и опора на высокие традиции мирового фортепианного искусства. Для этих мелодий характерна широкая напевность, лирическая насыщенность и глубокая задушевность. Это связано с близостью автора к русским и казахским народно-песенным интонациям. Гармони­ческий стиль произведений Романова очень красочен и выразителен. У него встречаются сложные гармонические последовательности, необыкновенно яркие отклонения и модуляции. Композитор широко применял в своем творчестве полифонию.

– Музыка Александра Дмитриевича – это язык, понятный каждому. Она способна объединять людей разных культур и поколений. Он – мой первый учитель композиции в Шымкентском музыкальном училище. На его творчестве и творчест­ве других великих композиторов я постигал азы моей будущей профессии. Многие его произведения до сих пор служат мне ориентиром высокого профессионализма и беззаветного служения искусству. К сожалению, в 2021 году он покинул этот мир. После него осталось богатое наследие, которое мы с супругой стараемся по мере сил систематизировать и издавать для молодых исполнителей, – говорит Дмитрий Останькович.

По его мнению, самым ярким произведением сборника является пьеса «Журавли» из фортепианного цикла «Моей маме». Оно отличается от других своей изобразительностью, глубиной образности и полнотой душевных переживаний.

– Чтобы стать настоящими профессионалами, молодые музыканты должны изучить достаточное количество музыки композиторов разных эпох и стилей. Это очень большие культурные пласты. Без хорошего учителя в них сложно ориентироваться. Александр Романов был настоящим учителем, который всеми своими знаниями щедро делился с учениками. В студенческие годы мы с упоением слушали его лекции и игру на фортепиано. Произведения композитора навевали нам мысли о высоком и прекрасном в искусстве. В любом сочинении находится мес­то для отражения мыслей, чувств и переживаний. В каждой пьесе для нас раскрывалась какая-то новая грань познания музыки. И это трогало за душу, заставляло молчать и прислушиваться к каждому звуку. Уверен, что его творчество также будет продолжать делать нас лучше, вдохновлять и воодушевлять, дарить незабываемые чувства и впечатления, – считает он.

На презентации нового издания выступили заслуженный деятель РК Серик Еркимбеков, доктор искусствоведения, профессор Умитжан Джумакова, кандидат искусствоведения Татьяна Харламова. Студентка колледжа КазНУИ Тогжан Жумангарина исполнила пьесы «О вальсе вальс», «Два фантасти­ческих танца» и другие произведения Александра Романова.

Напомним, Александр Романов – советский и казахстанский композитор, член Союза композиторов СССР, член Союза композиторов Казахстана. Он основатель профессиональной южно-казахстанской композиторской школы. Имя композитора занесено в Энциклопедию деятелей культуры и искусства ЮКО. На аллее славы в парке имени Ш. Калдаякова в Шымкенте в 2010 году была открыта именная звезда Александра Романова. Творческое наследие композитора насчитывает более пятисот произведений различных жанров, среди которых оратории, кантаты, симфонии, концерты, музыка для кинофильмов, спектаклей, произведения камерной музыки.