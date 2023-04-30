Потасовка со стрельбой произошла в одном из дворов Аксая

Происшествия, Видеогалерея
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Полиция города Аксая установила участников потасовки с применением оружия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Скриншот с видео ДП ЗКО

29 апреля в мессенджере WhatsApp распространилось видео с потасовкой группы мужчин в одном из дворов Аксая. Жильцов ближайших многоэтажек напугали к тому же звуки, похожие на выстрел.

К счастью, в конфликте жертв и пострадавших нет.

ОП Бурлинского района установил всех участников инцидента и доставил в полицию.

Начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК (хулиганство, совершенное с применением газового оружия). Проводятся следственные действия для установления обстоятельств дела.

Прокуратура района дала письменное указание.

Иные данные в интересах следствия согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежат.

 

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