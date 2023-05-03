Потерянные 1,5 млрд тенге: по нашумевшей финпирамиде вынесли приговор в Кызылорде

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Более 1 200 жителей Кызылординской области вложили в эту пирамиду деньги «под большие и быстрые дивиденды», но получили их только первые вкладчики, как это водится, для наглядности, чтобы далее заманить в организацию как можно больше вкладчиков. В итоге кызылординцы потеряли здесь более полутора миллиардов тенге.

По суд попали 4 человека, занимавшиеся непосредственно организацией работы ТОО «Гарант 24 Ломбард» в Кызылорде.

«Приговором суда №2 города Кызылорды все 4 фигуранта дела, в том числе 1 женщина, признаны виновными по предъявленным им обвинениям и приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы, – сообщили в прокуратуре Кызылординской области. – Пока приговор суда не вступил в законную силу, и ожидается рассмотрение дела в апелляционном порядке.

Несмотря на то, что преступники наказаны, обращаем внимание населения и, пользуясь возможностями прессы, предупреждаем граждан, что связываться с такими сомнительными организациями, обещающими большие «гонорары» за короткий срок, не стоит, о чем свидетельствует печальная участь лишившихся своих кровных денег и иного имущества нескольких сотен жителей области».