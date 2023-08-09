Успокоил и угостил мороженым заблудившуюся девочку: заботливый полицейский умилил Казнет (видео)

В Казнете набирает популярность видео, на котором полицейский помогает маленькой девочке. Видео уже просмотрели около 370 тысяч раз.
В Туркестане полицейский помог заблудившейся девочке найти родителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
В Туркестане инспектор службы батальона патрульной полиции Нурсултан Абдыкадыр во время службы заметил девочку, одиноко стоящую у светофора. Он расспросил ее о родителях, но не смог получить от малышки внятного ответа.
Поняв, что она заблудилась, полицейский сразу же сообщил об этом своим коллегам и начал искать ее родных. Чтобы девочка не грустила, Нурсултан купил ей мороженое, успокоил и пообещал, как можно скорее вернуть ее близким.
Вскоре стражи порядка нашли мать ребенка.
Инспектор Нурсултан Абдыкадыр отмечает, что работа полиции не ограничивается раскрытием преступлений, а также включает помощь людям.