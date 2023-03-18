Казахстан увеличивает товаропоток через границу с Китаем, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил увеличить товаропоток через границу с Китаем.
В рамках исполнения этого поручения осуществлена модификация системы электронной очереди, увеличено время работы пункта пропуска "Нұр жолы", дополнительно расширен штат таможенного поста.
Параллельно с этим проведены переговоры с таможенной, пограничной и другими службами Китая для увеличения объемов обрабатываемых грузов и ускорения контрольных операций на границе.
В настоящее время казахстанским грузоперевозчикам оказывается содействие в получении китайских виз для свободного проезда в Китай. При этом Комитет транспорта в целях упрощения пересматривает процедуры и сроки выдачи документов для осуществления международных перевозок.
В результате принятых мер с 14 по 17 марта поток грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – более 500 машин в сутки.
Проезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.
Работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пограничных пунктов продолжается.