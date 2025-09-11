Потребителей кофе в Казахстане становится все больше

Потребительский рынок
17
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

«Подсели» на модный напиток даже пенсионеры

Фото автора

В Астане проходит Международная выставка кофейной индустрии Astana Coffee Expo, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Выставка будет проходить в столице два дня, 11-12 сентября в павильоне Международного выставочном центре EXPO. Сколько гостей посетили выставку уже в первый день, организаторы сказать пока не могут: люди идут и идут, не исключено, что на аромат любимого напитка - он витает уже на подходе к павильону.

Участников очень много: они съехались со всех уголков Казахстана, из соседних стран.

Каждый кофейный киоск готов рассказать о себе и своем кофе (и не только кофе - представительства других стран привезли на выставку и другие свои традиционные продукты). Например, в палатке Боливарианской Республики Венесуэла (ее можно узнать издалека по ярким национальным костюмам) можно увидеть натуральные кофейные бобы, бережно расфасованные и привезенные из этой далекой южноамериканской страны. Тут же - уже обжаренные кофейные зерна. К слову, венесуэльский кофе очень популярен в регионе: его с удовольствием импортируют Бразилия, Куба. И, вполне возможно, совсем скоро он станет доступен и казахстанским ценителям.

В бизнес-зоне шла встреча владельцев кофеен. Сошлись во мнении: кофе - это уже больше про «кофе-с-собой», ритм современной жизни меняет традиционную культуру неспешного пития, когда кофе ассоциировался с временем для себя и отдыха от дел.

Вместе с тем потребление кофе стало мейнстримом: этот напиток становится все популярнее даже среди представителей старшего поколения - целевая аудитория теперь 17-60 лет. Причем не только в крупных городах: периодически проводимый анализ подтверждает, что даже в небольших населенных пунктах кофейни пользуются успехом.

Предприниматели призывают коллег: не экономьте на сырье, завозите дорогой качественный кофе, давайте потребителю достойный продукт. И не экономьте на развитии и обучении сотрудников: хороший бариста - залог довольных клиентов.

