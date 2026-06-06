Задача – стать глобальным отраслевым лидером

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Производство подсолнечного масла в нашей стране за 2025 год выросло в 2,3 раза по сравнению с 2021-м и перевалило отметку в 752 тыс. тонн. Благодаря этому средняя доля импорта данного продукта в страну за последние четыре года снизилась в два раза и на сегодня не превышает 18% от общего объема. Для сравнения: в период с 2015 по 2021 год данный показатель держался на уровне 39%.

С приветственным словом к участникам конференции обратился вице-премьер – министр национальной экономики

Серик Жумангарин. От отметил, что на юбилейном для отрасли мероприятии собрались представители 18 государств. Это – наглядное подтверждение того, что Казахстан становится важным центром притяжения для участников глобального рынка растительных масел и продуктов переработки масличных культур.

За последние годы масложировая отрасль прошла путь от одного из сегментов аграрного сектора до стратегически важного направления национальной экономики.

– Всего за четыре года валютная выручка от экспорта казахстанской масложировой продукции выросла в четыре раза – с 240 миллионов до 963 миллионов долларов, – отметил Серик Жумангарин. – Объем производства в 2025 году достиг рекордных 1,57 миллио­на тонн, доля отрасли в экс­порте переработанной сельскохозяйственной продукции составила 27 процентов. Данные показатели – результат последовательной государственной политики по поддержке отечественного производителя, развитию переработки и привлечению инвестиций.

Вице-премьер Казахстана отметил, что сегодня Казахстан входит в топ-6 мировых экспортеров подсолнечного масла и в топ-2 по продажам этого продукта Китаю. Кроме того, наша страна – один из ведущих поставщиков подсолнечного шрота в Европейский союз.

– Однако достигнутые результаты – лишь начало нового этапа развития. Основная задача – перейти от статуса крупного экспортера к статусу одного из глобальных лидеров отрасли. Для этого реализуется Дорожная карта по развитию экспорта масложировой продукции на 2026–2028 годы, – подчеркнул вице-премьер. – Наша цель – увеличить валютную выручку отрасли до более чем 1,5 миллиарда долларов в год и создать основу для вхождения в топ-3 мировых лидеров.

Как отметил в своем выступ­лении председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана (НАПМК) Ядыкар Ибрагимов, масложировой сектор стал одним из главных драйверов экономического роста и несырьевого экспорта Казахстана. Третий год подряд республика входит в число самых крупных мировых экспортеров подсолнечного масла.

В целях наращивания экспорт­ного потенциала в 2025 году НАПМК совместно с профильными ведомствами и компания­ми-партнерами разработала Дорожную карту по развитию экспорта масложировой продукции на 2026–2028 годы. Ведется активная работа по расширению рынков сбыта и совершенствованию логистики. В 2026 году в порту Актау впервые осуществлена перевалка растительного масла на судно. При поддержке АО «НК «КТЖ» в направлении Китая начаты опытные поставки гранулированного подсолнечного шрота в зерновозах через пограничный переход Достык – Алашанькоу.