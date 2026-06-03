Освоен выпуск фильтров

В селе Теректы на проект­ную мощность выходит новое предприятие по выпуску фильтров бытового и промышленного назначения.

фото из личного архива Т. Майтакова

Идея наладить производство востребованной продукции пришла к инженеру-механику по образованию Табигату Майтакову еще в 2022 году. До этого он более 20 лет проработал в нефтяной компании.

– Когда дома менял водяные фильтры, обратил внимание, что ни разу не встретил отечественной марки. В основном попадались картриджи из России, Китая, Турции, – рассказывает предприниматель. – Задумался, почему бы не наладить такое производство в Западном Казахстане? Партнерами по бизнесу и соучредителями ТОО «M&N Filters» стали друзья – Жалгас Насым и Асылхан Имангалиев.

Вместе приступили к изучению рынка, поиску информации о технологиях. Спустя год предприниматели вышли на производителей оборудования – завод в Шанхае. Начались переговоры о ценах, логистике, сопровождении проекта. В течение недели два работника компании на базе завода-изготовителя проходили обучение, по окончании которого сдали экзамен по работе на станках и их обслуживанию. Для закупа оборудования потребовалась финансовая помощь государства, которую предоставил Фонд развития предпринимательства «Даму».

– Фонд просубсидировал банковский заем по программе «Өрлеу». Кроме того, нам были предоставлены кредитные каникулы, – говорит Асылхан Имангалиев.

Выкупленное заранее помещение в селе Теректы переоборудовали. К концу 2025 года станки были поставлены. Сборку линии, выпуск пробных партий осуществляли под руководством инженера завода-­изготовителя. Он же показывал, как устранять возникающие аварийные ситуации.

Проектная мощность предприятия – около 100 тыс. бытовых фильтров в месяц. Цех может выпускать три типа фильтров: вспененные, навитые, гофрированные. Представить, как производится картридж из вспененного полипропилена, легко, если вы видели, как готовят сахарную вату. Полипропилен в гранулах засыпают в приемный бункер, оттуда он поступает в экструзионный станок, где плавится и в моменте вспрыска навивается на вращающийся на заданных оборотах вал.

Навитой картридж с виду как большая катушка полипропиленовой нити. Сырье в гранулах закупается на заводе в Атырау, полипропиленовая нить приобретается в Китае и России. Главное требование к сырью – материал не должен отдавать в воду ничего лишнего, быть химически безопас­ным. На новом предприятии используют полипропилен, имеющий пищевой допуск.

Гофрированные или плиссированные фильтры предназначены для очистки масел, этиленгликолей, загрязненной воды в промышленных масштабах – на предприятиях нефтегазовой, пищевой, коммунальной сферы, в учреждениях здравоохранения и образования.

– Сейчас основные мощности нашего цеха готовы, – отмечает Жалгас Насым. – Единственное, сразу упустили момент – рассчитывали, что упаковку будем делать вручную. Оказалось, это трудоемко. В ближайшие дни упаковочный станок доставят на завод. После его сборки цех будет выходить на безостановочный цикл работы линии – 24 на 7, так как при ежедневном запуске на таком производственном процессе теряется четыре часа рабочего времени, что негативно сказывается на себестоимости продукции.

Полная автоматизация исключает тяжелый физический труд. В задачи двух операторов установок входит наблюдение за техническими параметрами работы станков. К слову, через районный Центр занятости здесь трудоустроены местные жители – на социальные рабочие места и по проекту «Серебряный возраст». В дальнейшем штат работников планируют увеличить.

Новое предприятие намерено участвовать в госзакупках. Пока же небольшие партии продукции начали поступать в Кокшетау, Петропавловск, Актобе, Атырау, Алматы.

По данным областного филиа­ла фонда «Даму», за прошлый год по всем финансовым направлениям оказана поддерж­ка при осуществлении 492 проектов на общую сумму кредитов в 55,3 млрд тенге, в том числе по программе «Өрлеу» поддержано 82 проекта.

В текущем году планируется поддержать не менее 550 проектов на сумму кредитов 60 млрд тенге в рамках действующих финансовых инструментов, а также за счет дополнительного охвата предпринимателей по новой программе «Іскер аймақ», запуска гарантирования в сфере животноводства, проектов по «точечной» региональной программе.