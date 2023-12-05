Поверь в мечту

Образ непослушного фантазера Незнайки, созданный писателем Николаем Носовым, знаком многим с детства. В Карагандинском театре музкомедии его осовременили и сделали главным героем мюзикла. Он вместе со Знайкой, Тюбиком, Сиропчиком, Кнопочкой, Пончиком и другими коротышками по-прежнему живет в Солнечном городе. Однако малыши Незнайку недолюбливают, потому что считают его врунишкой. Озорной мальчишка постоянно рассказывает им небылицы о полете на Луну, о собственной ракете и о том, что на него упал кусочек Солнца.

– Наш мюзикл «Незнайка» – это полностью авторский проект. Либретто, музыка, декорации, костюмы – все создано специально для нашего теат­ра, – отмечает режиссер-пос­тановщик Евгения Пермякова. – Над либретто работала я. Музыку к песням написал композитор и дирижер из Беларуси Николай Макаревич. Танцы для наших артистов придумал молодой балетмейстер из Санкт-Петербурга Денис Айзин. У него уникальная хореография. Он работает по системе бродвейских мюзиклов.

«Незнайка» станет частью новогодней программы, которая стартует в театре с 17 декабря. На первый взгляд приключения озорного мальчика и его друзей не имеют ничего общего с зимой и зимними праздниками. Но это не так. Коротышки хоть и живут в Солнечном городе, где царит бесконечное лето, но они тоже готовятся отмечать Новый год. Из их уст звучат фразы о снеге, подарках, елке и ледовом городке, который недавно пост­роили маленькие умельцы.

– В мюзикле присутствует атмосфера праздника, – отмечает Евгения Пермякова. – Наш спектакль учит маленьких зрителей мечтать, проявлять себя творчески и не бояться быть не такими, как все. Мы затрагиваем темы дружбы, доброты и взаимопонимания. В мюзикле нет отрицательных персонажей. Поначалу коротышки не принимают

Незнайку таким, какой он есть, – фантазером и мечтателем, а потом начинают верить ему. Весь сюжет построен на вере в мечту.

Главного героя в мюзикле «Незнайка» сыграли Мария Чалышева и Ангелина Куц. Образ смешного обжоры Пончика воплотили Дарья Пивень и Александра Потапкина. Роль доктора Пилюлькина исполнили Андрей Панкин и Виталий Ковалев. А подругу Незнайки по имени Кнопочка сыграли три артистки – Надежда Богае­ва, Маржан Буланова и Елена Федорова.