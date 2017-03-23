«Кто кумир народный? Ну, смелей скажи! Спонсор ликования Геннадий – GGG!»

Так завершает песню импровизатор, выразивший свое восхищение 37-м беспроигрышным поединком легендарного спорт­смена, который стал отличным подарком к празднику весеннего равноденствия.

Впрочем, не обошлось на этот раз и без «диванных критиков». Видимо, бой был не столь эффект­ным, как обычно. Экс-депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев заметил, что Геннадий Головкин «разбаловал публику нокаутами». От себя добавим: да, рисунок боя был непривычный, да, GGG не смог поставить в пое­динке жирную точку, выиграл по очкам. Но критиковать победителя – все равно что сетовать на холодную весну. Согласитесь, главное в том, что она все же наступила…

Как сказал один умный человек, людям очень трудно угодить. То им слишком жарко, то слишком холодно, то чересчур сыро, то, наоборот, слишком сухо. Вот и к погоде звучало на этой неделе немало претензий. В Алматинской области в дни празднования Наурыза сохранялась опасность схода снежных лавин, в других областях ждут паводка. В Астане привычно пессимистичный прогноз: зиму перезимовали, осталось перезимовать весну.

Впрочем, иногда подвид homo sapiens – «человек ворчащий» – бывает весьма полезен.

В сфере услуг ситуация такова, что бизнес «расслабился» местами до неприличия. Так, например, буквально на днях в детских сладких сырках в Карагандинской области обнаружили плесень и золотистый стафилококк – самый агрессивный из этого вида хищных бактерий. Нарушение выявлено в одном из супермаркетов города Абая.

Поэтому важно и нужно «ворчать», выявлять факты, когда торгуют не только просроченными товарами, но и болезнями. Комитет по защите прав потребителей в связи с этим намерен запустить новый информационный ресурс oo-sapa.kz, на котором планируется размещать информацию о некачественной продукции. В настоящее время сайт находится в разработке.

Нарекания в адрес бизнеса звучат и по другим поводам. В Астане посетители были возмущены поведением охранников Sine Tempore (бывший ЦУМ). После кражи в одном из бутиков здесь объявили настоящую операцию «перехват». Посетителям запретили выходить из здания, устроили обыск у «подозревае­мой» и даже не извинились, когда инцидент был исчерпан.

Аким столицы Асет Исекешев ответил на жалобу, призвав бороться за культуру обслуживания, заметив к тому же, что ЦУМ… будет снесен. Планируется проект, предусматривающий строительство нового здания с современным торговым комп­лексом на его месте.

Вот бы еще супермаркеты, торгующие стафилококками, отправить под бульдозер. А то административные штрафы не очень-то и пугают. Нет сервиса на железной дороге? И ее под снос. Построить на ее месте новую, по которой будут курсировать поезда на магнитной подушке.

Ну а если серьезно, это очень хорошо, что обратная связь между народом и властью работает. И хорошо, что не только проб­лемами живет наше общество. Спасибо, что есть такие люди, как Акын Акыныч Фендриков. Прекрасно, что есть добрый весенний праздник Наурыз и есть победы, прославляющие Казахстан.