​Повсеместный контроль

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Владимир ОСИПОВ

Делегацию членов комиссии возглавил председатель РОККВ Нурлан Еримбетов, со стороны КНПК – руководитель Республиканского предвыборного штаба партии Айкын Конуров.

В ходе встречи обсуждены вопросы проведения электоральной кампании. Особое внимание уделено подготовительной работе региональных филиалов партии к предстоящим выборам и системе общественного наблюдения на всех этапах. Также члены РОККВ ознакомлены с работой предвыборного штаба КНПК.

Председатель комиссии Н. Еримбетов отметил, что на сегодня электоральный цикл протекает в строгом соответствии с законодательством.

– Мы ведем непрерывный мониторинг всех аспектов выборного процесса. Каких-либо замечаний нет. Сейчас мы укрепляем взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, предвыборными штабами политичес­ких партий, СМИ, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и открытость, – пояснил Н. Еримбетов.

Председатель РОККВ особенно подчеркнул важность текущего выборного процесса для современного развития Казахстана.

– Общественные деятели не остались от него в стороне. В день голосования наши наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке страны, – пояснил он.

Со своей стороны А. Конуров отметил, что штаб КНПК ориентирован на строгое соблюдение законодательства при проведении электоральной кампании.

– Мы всегда открыты для сотрудничества и диалога. Народные коммунис­ты убеждены, что механизм независимого общественного наблюдения является важным элементом предстоящих выборов, – сказал руководитель штаба. 

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