Сегодня в Атырауской облас­ти насчитывается 87 советов общественного согласия АНК, в их числе 75 советов матерей, одна научно-экспертная группа, клуб журналистов и областной штаб республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы». Всего в нынешнем году областным филиалом Ассамб­леи народа Казахстана было проведено более 2 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 200 тыс. человек.

Говоря о задачах, поставленных Главой государства перед советами общественного согласия, Леонид Прокопенко акцентировал внимание на важное условие развития Казахстана – это обеспечение единства и согласия народа, его интеграция, которые необходимы для проведения намеченных социально-политических и экономических реформ в стране.

– В текущем году мы хотим провести Совет республиканского общественного согласия в Северо-Казахстанской области. Будут обсуждены вопросы общественного контроля за реализацией Пяти социальных инициатив Главы государства. Это касается снижения налоговой нагрузки на малообеспеченные слои населения, строительства общежитий и эффективности выделения образовательных грантов, – сказал Леонид Прокопенко.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев остановился на вопросах реализации в регионе Пяти социальных инициатив Президента.

– Успешно действует механизм приобретения жилья по программе «7–20–25». Воп­росы обеспечения студентов общежитиями также на повестке дня, высшие учебные заведения области полностью ими обеспечены. В канун нового учебного года было сдано в эксплуатацию общежитие для студентов музыкального колледжа имени Нурпеисовой. В текущем году ведется строительство трех общежитий, готовится проектно-сметная документация по строительству еще восьми. Таким образом, к 2020 году вопрос с предоставлением мест в общежитиях для студентов будет решен, – сказал Нурлан Ногаев. – В 2017 году в области было предоставлено 222 образовательных гранта, в нынешнем году – 247. Вся наша работа направлена на решение задач, поставленных Главой государства.

По словам акима области, уже намечены планы по реализации молодежной программы «Познай свою страну», инициатором которой выступил Президент. Она предполагает организацию экскурсий для молодежи по самым интересным местам Казахстана.

– Председатель немецкого этнокультурного объединения Олег Шмаль в рамках этого проекта разработал маршрут «Дорогами предков». Идея заключается в том, чтобы пройти по самому длинному маршруту нового Шелкового пути – от Китая до Западной Европы. Для иностранных участников этого проекта предусматривается программа посещения значимых, сакральных мест Казахстана, – сообщил Нурлан Ногаев.

– Я бы с удовольствием принял участие в такой экспедиции. Подобные проекты хороши своей масштабностью. Казахстан богат красивейшими местами, которые привлекают внимание не только местных жителей, но и иностранных туристов. Поэтому так важно, чтобы как можно больше людей знали о гостеприимстве и радушии казахского народа, об истории и традициях нашей страны, – поддержал инициативу Леонид Прокопенко.

Также на встрече речь шла о планах по строительству нового здания Дома дружбы в Атырау. Работа по подготовке проектно-сметной документации по нему уже завершена, и сейчас проект проходит государственную экс­пертизу.