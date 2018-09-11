​Повышая доверие граждан к государству

497
Серик Кабдулов, Атырау

Сегодня в Атырауской облас­ти насчитывается 87 советов общественного согласия АНК, в их числе 75 советов матерей, одна научно-экспертная группа, клуб журналистов и областной штаб республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы». Всего в нынешнем году областным филиалом Ассамб­леи народа Казахстана было проведено более 2 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 200 тыс. человек.

Говоря о задачах, поставленных Главой государства перед советами общественного согласия, Леонид Прокопенко акцентировал внимание на важное условие развития Казахстана – это обеспечение единства и согласия народа, его интеграция, которые необходимы для проведения намеченных социально-политических и экономических реформ в стране.

– В текущем году мы хотим провести Совет республиканского общественного согласия в Северо-Казахстанской области. Будут обсуждены вопросы общественного контроля за реализацией Пяти социальных инициатив Главы государства. Это касается снижения налоговой нагрузки на малообеспеченные слои населения, строительства общежитий и эффективности выделения образовательных грантов, – сказал Леонид Прокопенко.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев остановился на вопросах реализации в регионе Пяти социальных инициатив Президента.

– Успешно действует механизм приобретения жилья по программе «7–20–25». Воп­росы обеспечения студентов общежитиями также на повестке дня, высшие учебные заведения области полностью ими обеспечены. В канун нового учебного года было сдано в эксплуатацию общежитие для студентов музыкального колледжа имени Нурпеисовой. В текущем году ведется строительство трех общежитий, готовится проектно-сметная документация по строительству еще восьми. Таким образом, к 2020 году вопрос с предоставлением мест в общежитиях для студентов будет решен, – сказал Нурлан Ногаев. – В 2017 году в области было предоставлено 222 образовательных гранта, в нынешнем году – 247. Вся наша работа направлена на решение задач, поставленных Главой государства.

По словам акима области, уже намечены планы по реализации молодежной программы «Познай свою страну», инициатором которой выступил Президент. Она предполагает организацию экскурсий для молодежи по самым интересным местам Казахстана.

– Председатель немецкого этнокультурного объединения Олег Шмаль в рамках этого проекта разработал маршрут «Дорогами предков». Идея заключается в том, чтобы пройти по самому длинному маршруту нового Шелкового пути – от Китая до Западной Европы. Для иностранных участников этого проекта предусматривается программа посещения значимых, сакральных мест Казахстана, – сообщил Нурлан Ногаев.

– Я бы с удовольствием принял участие в такой экспедиции. Подобные проекты хороши своей масштабностью. Казахстан богат красивейшими местами, которые привлекают внимание не только местных жителей, но и иностранных туристов. Поэтому так важно, чтобы как можно больше людей знали о гостеприимстве и радушии казахского народа, об истории и традициях нашей страны, – поддержал инициативу Леонид Прокопенко.

Также на встрече речь шла о планах по строительству нового здания Дома дружбы в Атырау. Работа по подготовке проектно-сметной документации по нему уже завершена, и сейчас проект проходит государственную экс­пертизу.

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Как восполнить дефицит врачей
Трилистник кофейных предпочтений
За чей счет сделка, господа риелторы?
Так держать, молодежь!
Защитить детей в цифровом пространстве
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]