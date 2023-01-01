Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом

Президент
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Уважаемые

соотечественники!

Буквально через считанные минуты мы всей страной встретим новый, 2023 год.

Мы ждем Новый год с самыми добрыми и светлыми надеждами. В этот прекрасный момент мы говорим друг другу самые теплые и искренние пожелания. Мы строим планы на будущее, загадываем желания.

Как и миллионы сограждан, я с большой надеждой смотрю в новый, 2023 год и желаю, чтобы он принес счастье.

Уходящий год стал непростым для нашей страны. В январе мы столкнулись с беспрецедентным в истории нашей Независимос­ти испытанием. Но благодаря единству мы смогли выстоять и сохранить страну. Во все времена наш народ с честью преодолевал любые трудности и невзгоды. И в этот раз мы так же решительно прошли через все сложности и продолжили свое уверенное движение вперед.

Этот год стал для Казахстана переломным.

Мы укрепили государственность и встали на путь обновления и модернизации. Внеся через общенациональный референдум изменения в Конституцию, мы придали ей подлинный дух справедливости. Теперь Президент будет избираться только один раз на семилетний срок. Начата реформа парламентской системы. Граждане поддержали проводимые масштабные преоб­разования. В избирательный процесс введены новые правила. Президентские выборы прошли открыто и честно.

Все это позволило нам значительно продвинуться во всесторонней модернизации политической системы страны.

Мы провели административно-территориальную реформу, в результате которой были соз­даны три новые области – Абай, Ұлытау, Жетісу.

Проведено первое заседание Национального курултая. Мы стали решать самые актуальные проблемы путем общенационального диалога.

День Республики приобрел статус национального праздника.

В этом году в стране произошло немало хороших событий. На свет появилось более 400 тысяч малышей, и дома многих наших сограждан наполнились
счастьем. В Год детей мы запус­тили инициативу «Нацфонд – детям». Это значимый шаг для светлого будущего подрастающего поколения.

Отечественные аграрии соб­рали 23 миллиона тонн зерна. В собственность государства возвращено 5 миллионов гектаров неиспользуемых земель. Был запущен целый ряд крупных производств, созданы тысячи новых рабочих мест.

Создан фонд «Қазақстан халқына», оказывающий конкретную помощь многим нашим гражданам.

Благодаря достижениям казахстанских спортсменов на мировых первенствах гордо реял наш небесно-голубой флаг.

В сложных геополитических условиях мы повысили и укрепили международный авторитет Казахстана, целый ряд стран подтвердили наш статус надежного партнера.

Дорогие
соотечественники!

Уходящий 2022 год войдет в историю как год Преодоления.

Наша страна выдержала неи­моверные испытания. Перед лицом трудностей казахстанцы сплотились во имя нашего общего светлого будущего, мы стали еще сильнее. Никакие вызовы не помешали нам продолжить кардинальные реформы. Был заложен прочный фундамент Справедливого Казахстана.

Последовательно осуществляются политические преобразования. Конституционный референдум и президентские выборы положили начало перезагрузке ключевых институтов власти. В следующем году состоятся выборы депутатов Сената, Мажилиса и маслихатов всех уровней. Граждане будут напрямую выбирать акимов районов. Уверен, это приведет к формированию новых демократических традиций, повышению политической культуры в стране.

Достигнут серьезный прогресс в деле защиты прав человека.

Начат непростой процесс демонополизации и структурной перестройки нашей экономики. Мы не остановимся на этом.

В новом году мы продолжим строить качественные дороги, возводить доступное жилье, современные школы и больницы. Власть будет создавать благоприятные условия для развития предпринимательства. Первостепенными задачами Правительства остаются обуздание инфляции и повышение реальных доходов граждан, налаживание производств. Моим первым Указом после переизбрания дан старт комплексной работе по возрождению аула, развитию сельских территорий.

Мы будем всячески поддерживать людей, преданных своему делу, настоящих профессионалов и патриотов нашей Родины. Герои нашего народа – это труженики предприятий и полей, ученые и деятели культуры, военные и сотрудники правоохранительной системы, инженеры и строители, предприниматели и спортсмены, меценаты и волонтеры, журналис­ты и сотрудники медиасферы, и конечно же, учителя, воспитатели, врачи, все медицинские и социальные работники.

Дорогие друзья!

Мы возлагаем большие на­дежды на наступающий 2023 год.

Как вы хорошо знаете, в мире складывается очень сложная ситуация. Несмотря на это, мы верим, что следующий год будет успешным и плодотворным для нашей страны. Нам предстоит проделать масштабную работу, реализовать множество планов.

Главная задача – укрепление нашей государственности и повышение благосостояния народа. Как Президент я приложу все усилия для достижения поставленных целей.

В новом году мы проведем важные мероприятия, которые будут способствовать укреплению национального самосознания. Несомненно, сплотившись и работая вместе, мы добьемся больших успехов в новом году. Глубоко убежден в этом.

Несмотря на все трудности уходящего года, мы все же с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся, грядущий 2023 год будет годом возможностей и новых свершений. Путь будет непростым. Но нам нужно идти вперед к достижению поставленных целей, отбросив все сомнения и опасения.

Дорогу осилит идущий.

Наш народ говорит: «Изобилие и процветание в том доме, где есть добро». Поэтому пусть новый год наполнит наши серд­ца добротой и теплотой друг к другу. Самое главное – нам нужно усердно трудиться на благо процветания Казахстана.

Пусть новый год станет благословенным для нашего народа!

Пусть каждый дом наполнится счастьем и радостью!

Желаю всем крепкого здо­ровья и успехов!

С Новым годом!

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