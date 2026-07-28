Токаев поздравил короля Таиланда с Днем рождения

Президент пожелал королю успехов в его ответственной деятельности
Глава государства поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с Днем рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение для тайского народа этого праздника как символа устойчивого развития, национального наследия и духовных ценностей королевства.
Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.
Глава государства пожелал королю успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Таиланда – благополучия и процветания.