Токаев поздравил короля Таиланда с Днем рождения

Президент пожелал королю успехов в его ответственной деятельности

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с Днем рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение для тайского народа этого праздника как символа устойчивого развития, национального наследия и духовных ценностей королевства.

Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.

Глава государства пожелал королю успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Таиланда – благополучия и процветания.

