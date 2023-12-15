Поздравление сопредседателя Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», член Совета Ассамблеи народа Казахстана А. Мурадова

Независимость Казахстана – воплощенная в реальность мечта наших предков, очень долгий путь многих поколений народа Казахстана. И сегодня, в это непростое время, когда вокруг столько вызовов и рисков, особенно остро стоит вопрос сохранения и защиты самого главного достояния страны – нашей независимости. Важно, чтобы каждый из нас понимал и знал, что он, ежедневно трудясь в разных сферах во благо страны, вносит свой вклад в укрепление независимости. Каждый должен чувствовать свою ответственность за независимость страны и гордиться ею.

16 декабря еще имеет особый смысл для Казахстана, так как это так же день памяти героев, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Этот день показал всем, что народ всегда готов бороться за свои права, за честь, за гордость, за свое Отечество. К сожалению, сегодня протестные настроения ловко используется в другом русле и на иной идейной основе. Поэтому призываю всех к консолидации. Нельзя испытывать на прочность основную ценность, главную жизненную позицию жителей Казахстана – жить в гармонии и согласии в своей мирной, независимой стране, чувствуя уверенность в себе и в свое будущее.

Поздравляю всех –– наших коллег, друзей, знакомых и незнакомых граждан Казахстана с Днем независимости!

Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия!

Пусть процветает наш общий дом – Казахстан!