Поздравления Свежий выпуск 581

Победа Нурсултана Назарбаева обеспечена широкой поддержкой народа Казахстана. В это сложное время, когда в соседних странах царит нестабильность, Запад переживает кризис, народ Казахстана сплотился вокруг своего Лидера, заявил Т. Сыздыков. Пожелав Главе государства успехов в достижении новых свершений во благо процветания Казахстана, Тургун Сыздыков отметил, что избирательная кампания прошла на высоком уровне, в строгом соответствии с нормами национального законодательства.



Кандидат в Президенты РК Абельгази Кусаинов поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на выборах на пост Главы государства.

Пожелав Нурсултану Назарбаеву успехов, А. Кусаинов отметил, что избирательная кампания прошла в строгом соответствии с нормами выборного законодательства.

– Отмечалась высокая явка, что свидетельствует о растущей электоральной и правовой культуре казахстанцев, – заключил Абельгази Кусаинов.