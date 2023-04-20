100 человек тушат пожар в роще Уральска

Трава загорелась в Перевалочной роще в городе Уральске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

20 апреля в 14:21 пожарным поступило сообщение, что в районе Перевалочной рощи горит сухая трава.

К 17:50 пожар охватил 70 га лесного фонда, из них 15 га покрыто лесом (тополь, карагач).

Загорание тушат 100 человек с привлечением 26 единиц техники. Задействованы силы и средства управления по чрезвычайным ситуациям города, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 3 специализированных пожарных частей, ПЧ №8, дежурной службы пожаротушения, негосударственной противопожарной службы «Резерв», АО «ЖайыкТазаКала», АО «ОралТазаКала», лесхоза, горакимата.

Тушение осложнено сильным ветром с порывами 15-20 м/с. При этом температура воздуха +19С.

В кризисном центре ДЧС ЗКО развернут оперативный штаб.