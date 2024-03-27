Пожара удалось избежать

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

В пятницу, 22 марта, когда большинство казахстанцев отмечали Наурыз, в одной из шахт АО «Qarmet» едва не произошла авария

фото из архива "КП"

Тогда в экстренном порядке на поверх­ность вывели 70 горняков, которые находились под землей. Шахтеры недоумевали: что случилось? Ходили слухи, что в старой лаве начался пожар.

Выяснилось, что в тот день на предприя­тии проводили испытание системы вентиляции шахты. В компании «Qarmet» отмечают, что такую масштабную работу здесь не проводили с 2017 года. Во время проверки датчики зафиксировали превышение уровня углекислого газа. Это произошло на центральном конвейерном уклоне Д-6, на глубине более 800 м.

На шахту приехали три расчета профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. Они провели эвакуацию горняков и установили, что возгорания в шахте нет. Позже АО «Qarmet» распространило официальную информацию о случившемся на шахте имени Ленина. Это происшествие в компании назвали нештатной ситуацией.

Напомним, что в декабре 2023 года восемь угольных шахт Карагандинской области перестали принадлежать миллиардеру Лакшми Митталу и перешли в собственность нового инвестора – казахстанской компании «Qarmet». Ее акционером является известный бизнесмен Андрей Лаврентьев. Сейчас на угольных предприятиях проходит аудит систем безопасности и условий работы горняков. Проверка системы вентиляции на шахте имени Ленина как раз и проводилась в рамках этой масштабной кампании.

Добавим, что АО «Qarmet» намерено на первом этапе вложить в предприятие 1,3 млрд долларов. Эти деньги планируется потратить на ремонт и обновление горно-шахтного оборудования, внедрение современных производственных технологий и улучшение промышленной безопасности.

#испытание #шахта #QARMET #системы вентиляции

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