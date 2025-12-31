Новые пожарные посты введены в эксплуатацию и в Бескарагайском райо­не, территория которого почти на 400 тыс. га покрыта густыми лесами.

На открытии пожарного поста в селе Карабас исполняющий обязанности акима района Дилдар Каликан подчеркнул, что обеспечение безопасности жителей и сохранность лесных массивов являются одними из главных задач местной исполнительной власти. На территории Бескарагайского района расположены шесть филиалов резервата «Семей орманы», а слаженное взаимодейст­вие лесной службы и местных пожарных постов играет важную роль в профилактике пожаров. Пожарные посты ориентированы на оперативное реагирование при бытовых, степных и лесных пожарах.