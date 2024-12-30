Пожарные вынесли двух детей из горящего дома в Экибастузе

Всего спасено 6 человек

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Экибастузе сегодня, 30 декабря, в 10:37 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по ул. М. Жусупа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области

На вызов незамедлительно выехали пожарные и оперативно приступили к тушению огня в квартире на 3-м этаже на пл. 15 кв.м.

Силами ДЧС по автолестнице спасены 3 человека, среди которых один ребенок.

Кроме того, при помощи спасательных колпаков «RespiHood», по лестничному маршу спасены 3 человека, из них двое детей.

Хозяин квартиры доставлен в больницу для осмотра. Сотрудниками ДЧС Павлодарской области при пожаре спасено 6 человек.

В 11:08 пожар ликвидировали. В тушении были задействованы 15 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС.