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Пожароопасный сезон
Власова Александра
корреспондент

С начала пожароопасного периода в республике зарегистри­ровано более сорока лесных пожаров.

Как сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов, в стране сохраняется высокая пожарная опасность. По прог­нозам Казгидромета, в предстоящий период температура в среднем составит +300 С, а в южной, восточной и западной частях республики ожидается засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +400 С. Все это значительно увеличивает пожарные риски в лесном фонде.

Ежегодно в стране регистрируется порядка 800 лесных и степных пожаров и возгораний. Как показывает анализ причин природных пожаров, только 43% загораний вызваны природными явлениями, а более 50% – результат деятельности человека.

– Несмотря на принимаемые меры, с начала пожароопасного периода уже зарегистрировано 42 весенних лесных пожара. Общая площадь возгораний составила 668 гектаров. Необходимо отметить, что большая часть лесных и степных пожаров возникает на отдаленных территориях, где подразделения МЧС отсутствуют в радиусе более ста километров, – сказал представитель МЧС.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают возгорания сухой травы на территории населенных пунктов с переходом огня на жилые массивы. Так, 12 апреля в пригороде Петропавловска в результате загорания сухой травы уничтожено более 200 дачных строений, и только оперативные действия пожарных позволили предотвратить трагические последствия. А 14 апреля в Северо-Казахстанской области из-за горения камыша на открытой территории и перехода на штрафстоянку уничтожены шесть автомобилей, повреждены четыре. Днем позже в Павлодарской облас­ти в результате пожара на территории дачных обществ погиб человек, от огня пострадали более 300 дачных участков.

Во всех регионах уже приступили к реа­лизации профилактических мероприя­тий: определены региональные группировки сил и средств. Для проведения профилактических мер в лесостепных массивах страны МЧС созданы 504 мобильные группы из числа сотрудников государственного пожарного контроля, лесохозяйственных учреждений и местной полицейской службы численностью 2 450 человек.

Привлекаемые службы обеспечены запасом оборудования и инвентаря для борьбы с огнем. Дополнительно, на случай возникновения крупных пожаров, министерством на местах сформированы сводные отряды государственной противопожарной службы, оснащенные пожарными автоцистернами повышенной проходимости и большой емкости, способные осуществлять тушение природных пожаров в автономном режиме до 14 суток. При осложнении обстановки в зону крупных пожаров будут привлекаться дополнительные силы.

Уже начато регулярное авиационное патрулирование, чтобы своевременно обнаруживать очаги возгорания лесов и степей. МЧС следит за обеспечением пожарной безопасности в лесных и степных массивах, а также проводит профилактические, рейдовые мероприятия, разъяснительную работу среди населения, работников лесных и крестьянских хозяйств. На особый контроль взят вопрос соблюдения населением требований безопасности в лесах и степных массивах, выполнения правил пожарной безопасности сельскохозяйственными организациями.

С начала апреля проводятся проверки противопожарного состояния и готовности национальных парков, природных заповедников, а также детских оздоровительных лагерей, они будут завершены к концу мая. В целях обеспечения космического мониторинга заключены договоры на получение услуг с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары». Для отработки вопросов взаимодействия на приграничных территориях запланированы пожарно-тактические учения с подразделениями МЧС России из восьми сопредельных регионов.

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